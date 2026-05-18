Prijeti im gašenje odjela pa nude nagrade za liječnike: "Mogu dobiti 20 tisuća eura, plus još..."

Grad prijatelj djece traži pedijatre. U bolnici ih radi samo dvoje, roditelji s razlogom zabrinuti.

Za dolazak pedijatra u Bjelovar nudi se nagrada od 20 tisuća eura. Zajedno su sjeli župan i gradonačelnik pa dogovorili paket mjera kako bi privukli liječnike.

"Kad dobijemo novog doktora, taj novi doktor može u godinu dana dobiti 20 tisuća eura. Dakle deset tisuća eura Grad, deset tisuća u brutu Županija. Plus Županija ima još neke dodatne stvari, a to su mogućnost smještaja, što dodatno plaća", rekao je gradonačelnik Dario Hrebak.



Jednima dobrodošlica, drugima financijska injekcija.

"To je evo 5000 eura dobrodošlice svakom pedijatru koji dođe raditi. Ukoliko pedijatar iz Doma zdravlja želi ići pomoći, ako odradi 380 sati dežurstava godišnje, dobit će 5000 eura nagrade", poručio je župan Marko Marušić.

Traži se troje pedijatara. Župan poručuje da će se naći rješenje.

"Smirujem javnost da se odjel pedijatrije neće zatvoriti. Vjerujem, optimist sam da će naša županija uspjeti naći tri do četiri pedijatra koja su u ovom trenutku nužna", dodao je Marušić.

Manjak muči cijelu Hrvatsku. Ministrica je kaže upoznata s problemom, osim što postoji dogovor između bolnice i doma zdravlja, mogu se angažirati i drugi.

"U dopunskom radu i pedijatri iz drugih županija. Znači treba iskazati interes, potrebu i određene mjere", poručila je ministrica Irena Hrstić.

Gradovi i županije dijele tisuće eura poticaja, uz smještaj i druge benefite jer potrebe su sve veće, a pedijatara sve manje. Bonus ide i onima koji ostaju.

"Za liječnike opće medicine da ostanu samo u gradu u Bjelovaru, 1500 eura jednokratno godišnje i 3500 eura postojećim pedijatrima koji su zaposleni u Domu zdravlja", rekao je Hrebak.

U bjelovarskoj bolinici ne preostaje im ništa drugo, nego čekati da se sada netko i javi.