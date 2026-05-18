Svijeće za preminulu 22-godišnju djevojku i ogorčenje susjeda: "Zar je komad betona skuplji od ljudskog života?"

Nesreća u kojoj je poginula 22-godišnja djevojka zgrozila je Zagrepčane. Vozač koji je pobjegao s mjesta nesreće uhićen je i pod nadzorom policije, a prijeti mu višegodišnja zatvorska kazna.

Pale se svijeće za preminulu 22-godišnju djevojku, a osjeća se ogorčenje obližnjih susjeda. Tihana ističe, njihovi apeli da se postave uspornici traju već šest godina.

"Naša borba je dosta neuspješna i s mjesnim odborom i s nadležnim institucijama na koje nas je i mjesni odbor uputio. Mi ne znamo zašto nemamo uspornike, zašto nam to nije omogućeno. U cijelom Zagrebu postoje uspornici, a zašto na ovim dijelovima nema, to se mi javno pitamo i javno apeliramo – zar je komad betona skuplji od ljudskog života koji je izgubljen?" rekla je Tihana Pavić iz Zagreba.

Iz Grada Zagreba kažu nam da je sigurnost pješačkog prijelaza povećana postavljenjem svjetlosne signalizacije na kolnik. Uskoro će se dodatno označiti i podloga postojećeg prijelaza.

Nesreća u Zagrebu - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Nesreća u Zagrebu - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Susjedi ističu da je ovakvih nesreća već bilo.

"I mala je pretrčala i udario je malu i sva je bila oguljena, ali hvala Bogu, nogica je dobro. Točno tu gdje su maknuli za ovu malu. Išla je tu u dućan i kaže nama susjed – lupio ju auto", rekao je Ramadan Malkoć i dodao kako je to je bilo prije dvije-tri godine.

Vozač je samo produžio dalje. Kao i oko 23 sata u subotu, kada je 31-godišnji vozač kojem je istekla vozačka dozvola udario 22-godišnju djevojku. Vozač se idućeg jutra sam prijavio na policiju. Utvrđeno je da je ujutro imao 0,68 promila alkohola u krvi.

Nesreća u Zagrebu - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Pobjeći s mjesta nesreće s obzirom na to da je to stresna situacija, ujedno možemo reći da je i prirodna obrambena reakcija. Međutim, to ga nikako ne opravdava. Imamo medicinsku pomoć, znamo kako pomoći, ali nemamo i psihološku pomoć", rekla je Ljiljana Mikuš, psihologinja.

Sada mu prijeti više od deset godina zatvora.

"Samo zbog tog čina koji se, naravno, nadograđuje ili objedinjuje zajedno s kaznom za izazivanje prometne nesreće. A ako je bio alkohol uključen, onda to može biti ozbiljna višegodišnja zatvorska kazna. Ne sjećam se situacije gdje bjegunac promete nesreće nije pronađen", rekao je Krunoslav Ormuž, sudski vještak za promet.

Nesreća u Zagrebu - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Do danas u 2026. devet vozača nije pružilo pomoć unesrećenima, što je za jedan manje u odnosu na prva četiri mjeseca prošle godine.