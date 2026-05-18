Izraelci udarili po Milanoviću: "Već mjesecima odbija to učiniti..."

Izraelski mediji raspisali su se o tome kako hrvatski predsjednik Zoran Milanović već sedam mjeseci odbija potvrditi veleposlanika te države.

U tekstu pod naslovom "Antiizraelski hrvatski predsjednik odbija potvrditi novog izraelskog izaslanika" The Times of Israel navodi kako lijevo orijentirani predsjednik Milanović ima antiizraelske stavove te navodno već sedam mjeseci odbija odobriti imenovanje novog izraelskog veleposlanika u Zagrebu zbog političkih nesuglasica s vlastitom desnom vladom.

Nissan Amdur, koji je u studenome odobren kao zamjena za veleposlanika Garyja Korena, nakon isteka njegova mandata krajem mjeseca ipak će doći kao otpravnik poslova, za što nije potrebno predsjednikovo odobrenje, izvijestio je portal Ynet, koji dodaje da je Milanovićevo odbijanje Amdura na novu poziciju prvi put da hrvatski predsjednik nije prihvatio stranog veleposlanika te da je riječ o ozbiljnom kršenju diplomatskog protokola.

Odbija potvrditi izaslanike

Izraelci dodaju kako Milanović također odbija potvrditi nekoliko hrvatskih izaslanika zbog sukoba s hrvatskom vladom, uključujući zamjenu za hrvatsku veleposlanicu u Izraelu Veselu Mrđen Korać, koja je već osam godina na toj dužnosti, dulje od predviđenog mandata.

"On je problematična politička figura koja je u ne tako dalekoj prošlosti davala jasno antiizraelske i antisemitske izjave", rekao je izvor za spomenuti portal.

Izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da surađuje s hrvatskim kolegama kako bi se "riješilo pitanje statusa sljedećeg izraelskog veleposlanika u Zagrebu".

Sukob s Korenom

Hrvatski predsjednik sukobio se s Korenom u ožujku nakon što je izraelski veleposlanik izjavio da bi Zagreb trebao istražiti osoblje iranskog veleposlanstva jer "među njima mogu biti pripadnici Revolucionarne garde sa zadatkom prikupljanja obavještajnih podataka i potpore terorizmu".

Kao odgovor na te izjave, Koren je pozvan u Ured predsjednika na razgovor, dok je Milanović optužio izaslanika za "uznemiravanje" i dodao: "Ne želimo tuđe zaraze i klice u Hrvatskoj, ni izraelske ni iranske."

Također je optužio Izrael za "terorizam" u Gazi i na Bliskom istoku.

Ministar vanjskih poslova Gideon Sa’ar tada je na platformi X napisao:

"Uvredljiva retorika hrvatskog predsjednika je neprihvatljiva. Njegov govor pun mržnje prema Izraelu i cionizmu odražava antisemitski pristup."

U veljači je hrvatski ministar obrane Ivan Anušić službeno posjetio Izrael, gdje je zahvalio ministru obrane Israelu Katzu na odobrenju izvozne dozvole za obrambeni sustav TROPHY za tenkove te izrazio nadu u produbljivanje suradnje između dviju zemalja.

Milanović je u priopćenju kritizirao taj posjet osuđujući "neprihvatljivo ponašanje izraelske vojske" i ponovivši da je naredio prekid obrambene suradnje između dviju država, zaključuju Izraelci.