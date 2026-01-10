VIDEO Eskaliraju prosvjedi! Bolnice su prepune, među mrtvima ima i djece: "Imaju prostrijelne rane očiju i glave..."

Dok se prosvjedi u Iranu nastavljaju, a vlasti zaoštravaju upozorenja upućena prosvjednicima liječnici iz više bolnica upozoravaju da je zdravstveni sustav preopterećen zbog velikog broja ozlijeđenih.

Američki predsjednik Donald Trump u petak je rekao da je Iran u "velikim problemima" te zaprijetio riječima: "Bolje da ne počnete pucati jer ćemo i mi početi pucati."

Iran je u pismu Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda optužio SAD da je prosvjede pretvorio u ono što je nazvao "nasilnim subverzivnim djelima i raširenim vandalizmom".

Istodobno, međunarodni čelnici pozvali su na zaštitu prava na mirno prosvjedovanje.

Protuvladini prosvjedi, koji su se nastavili i u petak, održani su na desecima lokacija diljem zemlje, a dvije organizacije za ljudska prava izvijestile su da je u njima poginulo najmanje 50 prosvjednika.

The #Iranian people are burning down the institutions of the Islamic Republic and mosques in Iran. We not only want the overthrow of the Islamic Republic, but even the overthrow of Islam in #Iran.@FoxNews @CNN pic.twitter.com/EAROZe7gxt — Arash Hampay (@ahampay) January 9, 2026

BBC i većina drugih međunarodnih medija nemaju dopuštenje za izvještavanje iz Irana, a zemlja je od četvrtka navečer pod gotovo potpunom internetskom blokadom što otežava prikupljanje i provjeru informacija.

Jedan iranski liječnik, koji je u petak navečer kontaktirao BBC putem satelitskog interneta Starlink, rekao je da je bolnica Farabi, glavni teheranski centar za liječenje očnih bolesti, prešla u krizni režim jer su hitne službe preopterećene. Naveo je da su obustavljeni nehitni prijemi i operacije, a osoblje je pozvano kako bi tretiralo hitne slučajeve.

BBC je također zaprimio video i audio poruku medicinskog djelatnika iz bolnice u jugozapadnom gradu Shirazu, snimljenu u četvrtak. U poruci se navodi da u bolnicu pristiže velik broj ozlijeđenih te da nema dovoljno kirurga za zbrinjavanje svih pacijenata. Medicinski djelatnik tvrdi da mnogi ranjenici imaju prostrijelne rane glave i očiju. Zdravstveni djelatnik iz još jedne bolnice u Teheranu potvrdio je BBC-ju da su među pacijentima i osobe s prostrijelnim ranama.

Prema podacima američke organizacije Human Rights Activist News Agency od početka prosvjeda 28. prosinca ubijeno je najmanje 50 prosvjednika, među njima sedmero djece, kao i 15 pripadnika sigurnosnih snaga. Više od 2.311 osoba je uhićeno.

Remember when I was accused of "Islamophobia" for speaking out against Islamic terrorism?



Iranians are burning mosques across the country while chanting Iran.



Keep in mind... These mosques are used as secret military bases and hubs of terrorism.



😂🙏❤️ pic.twitter.com/Iw0lLBOrl1 — Goldie Ghamari | گلسا قمری (@gghamari) January 10, 2026

Norveška organizacija Iran Human Rights navodi da je ubijena najmanje 51 osoba, uključujući devetero djece. BBC Persian potvrdio je identitete 26 ubijenih prosvjednika, među kojima je petero djece.

Glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Stephane Dujarric rekao je da su Ujedinjeni narodi "duboko uznemireni" zbog gubitka ljudskih života. "Ljudi svugdje u svijetu imaju pravo na mirno prosvjedovanje, a vlade imaju odgovornost to pravo štititi i osigurati da se ono poštuje", rekao je.

"Iranske vlasti imaju odgovornost zaštititi vlastito stanovništvo i moraju omogućiti slobodu izražavanja i mirnog okupljanja bez straha od odmazde", poručili su francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Sir Keir Starmer i njemački kancelar Friedrich Merz u zajedničkoj izjavi.

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei u televizijskom obraćanju u petak poručio je da je "Islamska Republika došla na vlast krvlju nekoliko stotina tisuća časnih ljudi". "I neće ustuknuti pred onima koji to poriču", naveo je.

Za razliku od njega, sin svrgnutog iranskog monarha Reza Pahlavi opisao je prosvjede u petak kao "veličanstvene" te pozvao Irance na dodatne ciljane prosvjede tijekom vikenda. "Naš cilj više nije samo izlazak na ulice. Cilj je pripremiti se za preuzimanje i zadržavanje središta gradova", rekao je Pahlavi, koji živi u SAD-u.

Pahlavi, jedan od najpoznatijih oporbenih figura, rekao je i da se priprema za povratak u Iran.

Bivši britanski veleposlanik u Iranu Sir Simon Gass rekao je za BBC Radio 4 da se o promjeni režima "ne bi trebalo prerano govoriti". Istaknuo je da nedostatak organizirane oporbe unutar Irana znači da prosvjednici nemaju jasnu alternativu oko koje bi se mogli okupiti, iako je dodao da su ovi prosvjedi drukčiji od ranijih jer uključuju "znatno širi pokret ljudi koji se, zbog gospodarskog sloma, jedva uspijevaju uzdržavati".

Trump je u petak u Bijeloj kući rekao da njegova administracija pažljivo prati situaciju u Iranu. "Čini mi se da ljudi preuzimaju kontrolu nad nekim gradovima za koje se još prije nekoliko tjedana smatralo da je to nemoguće", rekao je.

Ponovio je ranija upozorenja iranskom vodstvu, poručivši: "Udarit ćemo ih vrlo snažno tamo gdje ih boli", dodavši da to ne znači slanje američkih vojnika na teren. U četvrtak je Trump rekao da će SAD "udariti vrlo snažno" ako Iran "počne ubijati ljude". Kasnije u petak SAD su iranskog ministra vanjskih poslova nazvali "deluzionalnim" nakon što je optužio Izrael i Washington da potiču prosvjede. "Ta izjava odražava deluzionalni pokušaj skretanja pozornosti s golemih problema s kojima se iranski režim suočava kod kuće", rekao je glasnogovornik američkog State Departmenta.

U subotu rano ujutro američki državni tajnik Marco Rubio objavio je na platformi X: "Sjedinjene Države podržavaju hrabre ljude Irana."

The United States supports the brave people of Iran — Marco Rubio (@marcorubio) January 10, 2026

Iranski politički aktivist Taghi Rahmani, koji je u Iranu proveo 14 godina u zatvoru, a čija je supruga dobitnica Nobelove nagrade za mir Narges Mohammadi ponovno uhićena u prosincu, rekao je da je skeptičan prema američkoj podršci. "Vjerujemo da bi strana intervencija učinila oporbu ovisnom", rekao je. "Kada oporba postane ovisna, morate žrtvovati nacionalne interese za tu vladu. To za iranski narod nije prihvatljivo."

Iranske sigurnosne i pravosudne vlasti u petak su izdale niz upozorenja prosvjednicima, dodatno pooštrivši retoriku i ponovivši raniju poruku o "nultoj toleranciji" koju je uputilo Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost.

Obavještajni odjel Iranske revolucionarne garde (IRGC) priopćio je da neće tolerirati ono što naziva "terorističkim djelima" te da će nastaviti svoje operacije "do potpunog sloma neprijateljskog plana".