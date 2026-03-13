Papa Lav XIV. donio važnu odluku: Imenovan predstavnik Svetog Oca u Hrvatskoj

Papa Lav XIV. imenovao je nadbiskupa Leopolda Girellija za novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj, objavili su u petak Apostolska nuncijatura u Hrvatskoj te Tiskovni ured Svete Stolice.

Girelli je rođen 1953. u Predoreu, selu smještenom nekoliko desetaka kilometara istočno od Bergama u Italiji, grada u čijoj je biskupiji 1978. zaređen kao svećenik. U diplomatsku službu Vatikana stupa 1987. godine, a od tada je djelovao u apostolskim nuncijaturama diljem svijeta, od Kameruna i Novog Zelanda do Sjedinjenih Američkih Država.

Apostolskim nuncijem prvi je put imenovan 2006. u Indoneziji. Istu je dužnost obnašao i u Singapuru, Izraelu i na Cipru, a posljednje u Indiji i Nepalu, stoji na stranicama Zagrebačke nadbiskupije. U Maleziji i Bruneju bio je apostolski delegat, a u Vijetnamu nerezidentni papinski predstavnik. Girelli uz talijanski govori francuski i engleski jezik.

Apostolski nuncij Leopoldo Girelli Foto: Afp

On je sedmi predstavnik Svetog Oca u Hrvatskoj, nakon mons. Giulija Einaudija (1992.-2003.), mons. Francisco-Javiera Lozana Sebastiána (2003. - 2007.), mons. Marija Roberta Cassarija (2008. - 2012.), mons. Alessandra D’Errica (2012. - 2017.), mons. Giuseppea Pinta (2017. - 2019.) i mons. Giorgija Lingue (2019. - 2026.).

Predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, čestitao je novom apostolskom nunciju izražavajući mu bratsku i srdačnu dobrodošlicu.

"Biskupi Crkve u Hrvatskoj zajedno sa svim vjernicima radosno Vas primaju te izražavaju svoju spremnost na suradnju u svemu što pridonosi rastu zajedništva, jačanju vjere i svjedočenju evanđelja u današnjemu svijetu. Uvjeren sam da će Vaša služba biti dragocjen poticaj na tome putu te da će Vaše iskustvo i otvorenost obogatiti crkveni život u našoj domovini", napisao je između ostalog Kutleša u svojoj poruci Girelliju.