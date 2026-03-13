Obavijesti Foto Video Pretražite
Papa Lav XIV. donio važnu odluku: Imenovan predstavnik Svetog Oca u Hrvatskoj

13. ožujka 2026.
Papa Lav XIV.
Papa Lav XIV. Foto: Afp
Predsjednik Hrvatske biskupske konferencije i zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša je čestitao novom apostolskom nunciju izražavajući mu bratsku i srdačnu dobrodošlicu.
Leopoldo Girelli novi je apostolski nuncij u Hrvatskoj
Predstavnik Svetog Oca
Papa Lav XIV. donio važnu odluku: Imenovan predstavnik Svetog Oca u Hrvatskoj
