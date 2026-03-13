"Takvi spomenici se ruše": Republika Srpska najavila rat simbolima NDH-a na svom teritoriju

Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj priprema se donijeti zakone kojima će zabraniti svako veličanje NDH-a, a nove zakonske odredbe podrazumijevaju i rušenje spomenika na teritoriju tog entiteta na kojima hrvatski grb počinje bijelim poljem.

To je u petak najavio Srđan Mazalica, šef kluba zastupnika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) u parlamentu RS-a, koji bi na sjednici zakazanoj za 17. ožujka trebao razmatrati prijedlog za usvajanje rezolucije o osudi ustaških, nacističkih i fašističkih ideologija.

Usvajanje takve rezolucije prijedlog je koji je potaknula oporbena Srpska demokratska stranka (SDS) nakon koncerata Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu u veljači, kada je dio publike uzvikivao ustaški pozdrav "Za dom spremni".

U SNSD-u su to odmah prepoznali kao prostor za političke obračune među strankama sa srpskim predznakom, pa su predložili svoj tekst rezolucije, koji će u konačnici vjerojatno i dobiti potporu s obzirom na odnos snaga u entitetskom parlamentu.

Mazalica je, gostujući u programu entitetskog javnog servisa RTRS-a, kazao kako su u stranci Milorada Dodika pripremili tekst koji je znatno oštriji od SDS-ova te, osim načelne osude ustaškog režima, NDH izrijekom proglašava zločinačkom i genocidnom.

Najavio je i kako u SNSD-u žele da rezolucija bude pravni temelj za donošenje zakona kojima bi se kažnjavalo veličanje NDH-a, ali i podizanje spomenika "koji se s njim mogu povezati".

"Tražit ćemo od vlade RS-a zakonske propise kojima će se sankcionirati promoviranje ideologije i simbola NDH-a te ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola", kazao je Mazalica pojašnjavajući kako bi se zakonske odredbe koje podrazumijevaju kažnjavanje odnosile i na "spomenike, manifestacije, imenovanje ulica i javnih institucija po pripadnicima ovih pokreta, održavanje javnih manifestacija kojima se oni veličaju te uporabu oznaka i simbola i pozdrava povezanih s tim ideologijama".

Na pitanje voditeljice što će u tom slučaju biti s već postojećim spomenicima koje bi vlast u RS-u mogla smatrati spornim, Mazalica je odgovorio kako će SNSD tražiti od entitetske vlade da se takvi spomenici sruše jer potiču vjersku i nacionalnu mržnju.

"Takvi se spomenici ruše, a manifestacije na kojima se koristi pozdrav 'Za dom spremni' i gdje su obilježja s prvim bijelim poljem u RS-u se neće moći održavati", kazao je.