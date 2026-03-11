Plenković: "Na samitu u Parizu su me praktički vukli za rukav da me pitaju kako..."

Hrvatska je prva država koja je reagirala na energetsku krizu uzrokovanu ratom na Bliskom istoku jer se vodi ciljevima da energenata uvijek ima dovoljno i da su oni priuštivi i građanima i poduzetništvu, rekao je u srijedu premijer Plenković u Zagrebu.

"Naša je politička filozofija tržišno gospodarstvo sa socijalnim elementom, ne državni intervencionizam", rekao je premijer, "ali ne možemo se praviti da ne vidimo što se zbiva".

"Ovih naših deset godina upravljanja Hrvatskom ne prestaje biti svojevrsno krizno upravljanje", objašnjava premijer poteze intervencije vlade u cijene nafte i plina nakon što su zbog rata Izraela i SAD-a protiv Irana zatvoreni vitalni kanali tih sirovina na Bliskom istoku.

Plenković je govorio stranačkim kolegama na obilježavanju 36. obljetnice osnivanja gradskih četvrti HDZ-a Podsused- Vrapče, Stenjevec, Trešnjevka u hotelu Antunović, dan nakon što su ga u Parizu na nuklearnom samitu "praktički vukli za rukav da ga upitaju kako ste tako munjevito reagirali" na krizu, ispričao je.

"Naučili smo lekcije, imali smo spremne alate", odgovorio je predsjednik vlade i HDZ-a.

Premijer je nastavio s usporedbom države koju vodi s drugim zemljama, navodeći da je Hrvatska bila na 62 posto prosječne razvijenosti na razini Europske unije, dok je proteklu završila na 78 posto, čime je Hrvatska prestigla niz zemalja koje su ušle u EU puno ranije.

"To znači da Hrvatska iskorištava razvojne šanse" koje su joj na raspolaganju, misleći uglavnom na kohezijska sredstva Europske unije, kojih će, ističe, biti i dalje. Naime, Europska komisija predložila je najveći sedmogodišnji proračun dosad, navodi, iz kojeg Hrvatska "pregovara jako puno sredstava", najavio je.

Plenković je također rekao u srijedu kako je "izuzetno važno" da HDZ osnaži svoju prisutnost u Gradu Zagrebu istaknuvši da je do danas s nacionalne razine prema projektima koji se realiziraju u Gradu Zagrebu uloženo 2.8 milijardi eura.

Ulagalo se, kaže, i u projekte vezane uz promet, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša, gospodarstvo te projekte vezane uz zdravstvo i kulturu. "Nema dijela gdje Vlada ne daje svoj doprinos", dodao je.

Rekao je i da se obnova vrtića u Zagrebu, osnovnih i srednjih škola, fakulteta, bolnica te obrazovnih institucija, kulturnih dobara, javnih zgrada i objekata sakralne baštine izravnim aktivnostima financirala sa središnje razine te se kroz zakon o obnovi nakon potresa oslobodilo za Zagreb i dodatnih 210 milijuna eura.

Pozvao je članove HDZ-a da te činjenice osvijeste ljudima. Nije sve do Možemo, pa pomozite da sve to rastumačimo, rekao je. Treba staviti u prvi plan sve što HDZ čini za kvalitetniji život Zagrepčana, rekao je.

Besramnom laži ocijenio je teze o diskriminatornom tretmanu onih krajeva Hrvatske gdje su provjerenje dobile druge političke opcije koje nisu u parlamentarnoj većini na nacionalnoj razini.

"Vlada, 'diskriminirajući' Grad Zagreb, financira praktički sve", dodao je. Plenković je naglasio i da je Zagreb u žiži političkih zbivanja Hrvatske. "Tu se u biti generiraju svi politički narativi, vode i ideološki sukobi te velike i važne političke utakmice", rekao je.

Stoga je, istaknuo je, izuzetno važno da HDZ osnaži svoju prisutnost od mjesnih odbora do Gradske skupštine i dođe u poziciju da traži povjerenje zajedno s bliskim partnerima da u budućnosti upravlja Zagrebom.

Plenković je ocijenio i kako "polako dolazi vrijeme kada će i svi preduvjeti sazrjeti da se takvo osnaživanje ponovno vidi u glavnom gradu Hrvatske".

Govoreći o stabilnosti parlamentarne većine podsjetio je da su osudili neprimjereno pjevanje DP-ovog Josipa Dabre, a u međuvremenu su im se priključili nezavisna Boška Ban i Dario Zurovec.

"Niti kao politička prostitucija, a još manje kao politička korupcija. Ljudi su procijenili da vide tko je odgovoran, ozbiljan i tko radi i kako će svoje mandate iskoristiti na krajeve u kojima su izabrani na što učinkovitiji i bolji način", rekao je.

Osvrćući se na rat na rat na Bliskom istoku i rast cijena goriva podsjetio je da je Vlada na to "munjevito reagirala" i uvela regulaciju najviše maloprodajne cijene goriva. Istaknuo je da će Hrvatska u svakom trenutku imati dovoljnu opskrbu energentima te će biti i po priuštivim cijenama kako bi se omogućilo funkcioniranje ekonomije te očuvali socijalnu koheziju.