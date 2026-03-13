Ministar rata o napadu na iransku školu: "Doći ćemo do istine"

Američki ministar rata Pete Hegseth na brifingu u Pentagonu u petak iznio je najnovije informacije o operaciji Epski bijes te izjavio je da SAD vjeruje kako je novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei ranjen i vjerojatno unakažen.

"Znamo da je novi takozvani, ne baš vrhovni vođa ranjen i vjerojatno unakažen“, rekao je Hegseth komentirajući najnovije informacije američkih obavještajnih službi.

Hamenei, koji je na toj poziciji naslijedio svog oca Alija Hameneija, u četvrtak je objavio svoju prvu poruku nakon preuzimanja dužnosti. No nije se pojavio u javnosti niti je osobno pročitao izjavu – napisani tekst pročitao je voditelj na iranskoj državnoj televiziji.

Hegseth je tu poruku nazvao "slabom".

"Nije bilo glasa niti videa. Bila je to samo pisana izjava", rekao je.

Dodao je da Iran ima dovoljno kamera i opreme za snimanje, pa smatra da postoji konkretan razlog zbog kojeg se novi vođa još nije javno pojavio.

"Njegov otac je mrtav. On je u strahu, ranjen je, u bijegu i nema legitimitet. Za njih je to potpuni kaos", rekao je Hegseth. Rekao je i da se vojne sposobnosti iranskog režima ubrzano urušavaju te da je nejasno tko zapravo trenutačno upravlja državom.

O padu zrakoplova

Potom je komentirao pad američkog zrakoplova u Iraku u kojem su poginula četiri člana posade. Prema riječima američkih dužnosnika, incident se dogodio tijekom borbene misije iznad prijateljskog teritorija i nije bio posljedica ničije vatre.

"Američki heroji, svi do jednog", rekao je Hegseth te dodao da će njihova žrtva samo dodatno učvrstiti odlučnost za nastavak misije. Istraga nesreće i operacija spašavanja i izvlačenja još uvijek su u tijeku.

Predsjednik Združenog stožera američkih oružanih snaga, general Dan Caine izjavio je da su Sjedinjene Države u manje od dva tjedna sukoba učinile iransku mornaricu "borbeno neučinkovitom". Unatoč tome, upozorio je da Iran i dalje ima sposobnost ugroziti američke snage i komercijalni pomorski promet.

Posebna pažnja usmjerena je na Hormuški tjesnac, jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih putova za izvoz nafte. Prema američkim procjenama, Iran je gotovo blokirao promet kroz tjesnac. Caine je rekao da su američke snage kao prioritet postavile napade na iranske kapacitete za polaganje mina, pomorske baze i projektile koji mogu ugroziti prolaz kroz tjesnac.

Hormuški tjesnac

Na pitanje kada će promet kroz Hormuški tjesnac ponovno biti potpuno normaliziran, Hegseth nije dao izravan odgovor.

"Jedina stvar koja trenutačno sprječava prolaz kroz tjesnac jest to što Iran puca na brodove", rekao je te dodao da američka vojska ima plan za svaku moguću opciju.

Dodatnu kontroverzu izazvala je informacija o napadu na iransku osnovnu školu 28. veljače, u kojem je poginulo oko 150 učenika. Preliminarni medijski izvještaji sugeriraju da su za napad možda odgovorne američke snage i da je izveden na temelju zastarjelih obavještajnih podataka.

Istraga o udaru na školu

Hegseth je poručio da će istraga trajati koliko god bude potrebno te da će je voditi časnik izvan zapovjedništva američkog Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM).

"Provest ćemo istragu, doći ćemo do istine i podijelit ćemo je kada je budemo imali", rekao je ministar obrane.

Američki dužnosnici naglasili su da pomno prate situaciju u Hormuškom tjesnacu te da će poduzeti potrebne korake kako bi zaštitili američke interese i osigurali sigurnost pomorskog prometa.