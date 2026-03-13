Kosturi iz ormara u Sisku: Gradonačelnik Orlić ne priznaje odgovornost HDZ-a za dvoranu na deponiju

Prijeti li Sisku bankrot, munjevito se gradom proširilo pitanje nakon presude kojom u idućih 15 dana Grad mora platiti čak 25 milijuna eura. Gradonačelnik proziva staru SDP-ovu vlast iako je projekt njegovog HDZ-a, točnije prethodnika Dinka Pintarića.

Na pitanje prijeti li gradu bankrot, aktualni gradonačelnik Domagoj Orlić kaže: "Naravno da je i to isto jedna varijanta, ali neću dozvoliti da se to dogodi."

No, na pitanje da li smatra ovo kosturima iz ormara njegov stranke on tvrdi: "Kao prvo, gradom ne upravljaju stranke već gradonačelnik i nisu stranke investitor već Grad Sisak."

Sve je počelo 2007. u vrijeme megalomanskih projekata dvorana Sanaderove Vlade, poput propalog projekta arene u Splitu. Cijena dvorane skače sa 70 na 130 milijuna kuna. Pred izbore skoro i na pola milijarde kuna. I tu nije kraj: dvorana se gradila na gradskom deponiju, stoga je sav novac investitora potrošen na odvoz otpada. Zbog toga je pod istragom DORH-a bio bivši gradonačelnik Pintarić.

Tko su osobe povezane s Hypo bankom koje su sudjelovale u ovom projektu, što o svemu kaže bivši gradonačelnik Pintarić iz mirovine i kakva je sudbina sisačkih financija nakon šokantne presude, pogledajte u videoprilogu reportera Dnevnika Nove TV Božidara Lončara.