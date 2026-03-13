Dobra vijest za ljubitelje šparoga - cijene su paprene, ali dozvole besplatne: Berači imaju i savjet

Na tržnice su stigle prve šparoge. I ove godine, cijena im je paprena - do 50 eura za kilogram. Tko ne želi platiti, bere sam. No, prije potrage za ovim samoniklim biljem morate izvaditi dozvolu Hrvatskih šuma! Dobra vijest - ona je besplatna.

"Cijene jesu paprene, šparoge su uvijek prve najskuplje. Jedan mac, mi ćemo tako krenut malim udarcem, 1 mac 4 eura, a kila 45-50 eura", rekla je Jelena, prodavačica na tržnici.

"Odlične su, od Jelene su znam da su friške. I ima ih jako malo, možda mjesec dana godišnje. tako da se isplati uzeti", rekla je Ines iz Rijeke.

Za nekoliko dana i ovaj će recept, kažu prodavačice, biti dostupniji. Jer s većim količinama i cijena pada. No, ima onih kojima cijene ne smetaju jer uživaju u branju. Kako biti što uspješniji berač - trikovi se znaju.

"Dobro oko i dobri postoli i dugi rukavi radi krpuša... Kad se vidi prvu šparogu, mora se sve okrenuti oko sebe, znači tu je leglo od šparoga", ispričao je Marino iz Opatije.

