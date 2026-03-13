Ovo je jedan od najvećih izazova današnjice, sve se više ljudi okreće lijekovima: "Ako ovo ne radite, njihov rezultat neće biti potpun"

Višak kilograma veliki je udar na zdravstveni sustav - više od 200 bolesti povezano je s prekomjerenom tjelesnom težinom.

Debljina se tretira kao bolest, u porastu je zato potrošnja lijekova za mršavljanje.

Reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak o svemu je razgovarala s Davorom Štimcem, predsjednikom Hrvatskog društva za debljinu.

"Debljina se danas liječi sve više lijekovima, jer imamo učinkovite lijekove. To je skupina takozvanih GLP1, koji se primaju jednom tjedno u obliku injekcija i u roku godine dana mogu dovesti do gubitka tjelesne mase od 20 posto", pojasnio je Štimac.

Istaknuo je da prekomjerenu tjelesnu težinu ima dvije trećine odrasle populacije. "To su enormne brojke", nadodao je.

Naglasio je da promjena stila života igra važnu ulogu, čak i kod pacijenata koji koriste lijekove za mršavljenje.

