Napeto stanje

VIDEO Iran gori! Prekinuti komunikacijski kanali, tisuće ljudi na ulicama - Trump poručio: "Ako režim počne ubijati, udarit ćemo gdje najviše boli"

Piše R. S. , 09. siječnja 2026. @ 22:50 komentari
Prosvjedi u Iranu
Prosvjedi u Iranu Foto: X screenshot
Irancima je već drugi dan u potpunosti blokiran pristup internetu, a na situaciju u toj zemlji reagirao je i američki predsjednik Donald Trump koji je otvoreno poručio da je spreman na intervenciju.
Tisuće ljudi na ulicama Teherana odgovaraju na represiju režim
Napeto stanje
VIDEO Iran gori! Prekinuti komunikacijski kanali, tisuće ljudi na ulicama - Trump poručio: "Ako režim počne ubijati, udarit ćemo gdje najviše boli"
