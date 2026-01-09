VIDEO Iran gori! Prekinuti komunikacijski kanali, tisuće ljudi na ulicama - Trump poručio: "Ako režim počne ubijati, udarit ćemo gdje najviše boli"

Masovni nemiri i prosvjedi u Iranu ne prestaju, a napetu situaciju u Bijeloj kući u petak je komentirao i američki predsjednik Donald Trump. On je, nakon sastanka s čelnicima naftnih kompanija, poručio da Amerika pomno prati situaciju te da će se, ako "počnu ubijati ljude kao što su to činili u prošlosti" uključiti i "udariti tamo gdje iranski režim najviše boli", javlja BBC.

U Iranu je već druga noć otkako je blokiran pristup internetu što je dodatno raspirilo tenzije i prosvjede. Nacionalni informativni servis niti ne izvještava o civilnim žrtvama.

Organizacije za ljudska prava tvrde da je od početka prosvjeda 28. prosinca ubijeno najmanje 48 ljudi.

A clearer-angle view of protesters setting fire to this government–military building in Tehran, accompanied by chants of “Long live the Shah.” pic.twitter.com/qzZHAYRnEM — Amirhossein Miresmaeili (@AmirMiresmaeili) January 9, 2026

Većina međunarodnih medija o stanju Iranu ne može izvještavati jer je internet gotovo potpuno blokiran, no unatoč tome službeni profil vrhovnog vođe ajatolaha Hameneija bio je aktivan na X-u gdje je prozvao upravo Donalda Trumpa poručujući mu da na "rukama ima iranske krvi".

Unatoč blokadi, neki uspjevaju koristiti pristup internetu putem Starlinka, mreže satelitskih poslužitelja. Snimke koje je primio BBC Persia pokazuju ulice u Teheranu i Rashtu, ispunjene Irancima koji u kolonama hodaju gradom uzvikujući parole i odgovarajući na poziv Reze Pahlavija, sina posljednjeg iranskog šaha koji je predsjedniku Trumpu poručio da intervenira u njegovoj zemlji.

Rasht—Iran's lush, rainy northern gem—defies Khamenei's empty threats on the second night, surging like an unstoppable flood through the streets in heroic response to Reza Pahlavi's call! The revolution flows unyielding! #Iran #IranProtests #MAGA pic.twitter.com/S1mf0nlJVA — A r a s (@arasava) January 9, 2026

"Gospodine predsjedniče, ovo je hitan i neodgodiv poziv da obratite pažnju, pružite podršku i da djelujete. Vidjeli milijune hrabrih Iranaca na ulicama suočenih s pravim mecima. Danas se suočavaju ne samo s mecima, već i s potpunim prekidom komunikacija. Nema interneta ni telefona.

Ali Hamnei, u strahu da će narod okončati njegov kriminalni režim i zbog vašeg obećanja da ćete podržati prosvjednike, prijetio je ljudima na ulicama brutalnim obračunom. Želi iskoristiti ovaj prekid kako bi ubio ove mlade heroje. (...) Molim za vašu pomoć", napisao je Pahlavi na X-u.

Prosvjedi ispred veleposlanstva Irana u Londonu Foto: Afp

Iran UN-u: SAD je krivac za 'nasilne' prosvjede

Sjedinjene države krivac su za "pretvaranje mirnih prosvjeda u nasilno, subverzivno djelovanje i rašireni vandalizam" u Iranu, rekao je iranski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Vijeću sigurnosti u petak.

Iran osuđuje "nezakonito i neodgovorno ponašanje Sjedinjenih Država, koordinirano s izraelskim režimom i miješanje u unutarnje poslove prijetnjama i namjernim poticanjem nestabilnosti i nasilja", napisao je iranski veleposlanik Amir Saeid Iravani u pismu Vijeću.

Optužio je Washington za "destabilizirajuće prakse" koje podrivaju Povelju UN-a, krše temeljne principe međunarodnog prava i prijete temeljima međunarodnog mira i sigurnosti.