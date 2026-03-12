Što je spopalo Volodimira Zelenskog?

Čini se da se strpljenje Volodimira Zelenskog polako troši – i to se sve više vidi.

Posljednjih tjedana ukrajinski predsjednik zaoštrio je retoriku i prema kritičarima i prema saveznicima. Ukorio je europske čelnike jer se presporo kreću u pružanju potpore, razmjenjivao je oštre riječi s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom te je otvoreno doveo u pitanje pristup ratu američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Tvrđi ton odražava rastuću frustraciju u Kijevu dok mirovni pregovori stagniraju, a financijska potpora visi o koncu. No čak i oni bliski Zelenskom upozoravaju da takva retorika riskira ljutnju upravo onih partnera na koje se Ukrajina oslanja za novac, oružje i diplomatsku potporu, piše Politico u opsežnoj analizi.

Prema riječima bivšeg savjetnika Zelenskog za vanjsku politiku, ta frustracija sve više oblikuje predsjednikove javne poruke.

"To postaje ciklus koji sam sebi šteti", rekao je pod uvjetom anonimnosti.

Ukrajinski oporbeni zastupnik Mikola Kniažicki rekao je da je promjena tona također povezana s pritiskom na Kijev u mirovnim pregovorima.

"Zelenski razumije da ne može žrtvovati nacionalne interese i odustati od istočnih regija, što Kremlj zahtijeva. Zato su njegove izjave postale jasnije i izravnije", istaknuo je.

Ukor iz Europe

Napetost je bila vidljiva prošlog tjedna, kada je Europska unija javno ukorila ukrajinskog čelnika zbog izjava u kojima se činilo da prijeti mađarskom premijeru Viktoru Orbánu. Zelenski je rekao da bi ukrajinskim vojnicima mogao dati adresu "jedne određene osobe" da bi s njom razgovarali "na svom jeziku".

Iako nije izrijekom spomenula Orbána, Europska komisija u rijetkoj osudi poručila je Zelenskom da ne smije "prijetiti državama članicama EU-a".

No Zelenski nije zaoštrio ton samo prema protivnicima. U veljači je iznenadio mnoge posvetivši velik dio govora na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu kritici Europe. Ukrajinski predsjednik i ranije je kritizirao europske čelnike, no ovog je puta njegov ton bio gotovo podrugljiv.

"Prečesto je u Europi nešto drugo hitnije. Europa voli raspravljati o budućnosti, ali izbjegava djelovati danas", ustvrdio je.

Bez pravih rezultata

Zelenski je također postao manje suzdržan u komentarima o Trumpu, što je odmak od oprezne strategije koju je koristio prošle godine nakon napetog susreta u Bijeloj kući. No ton se posljednjih tjedana ponovno promijenio.

Zelenski je javno kritizirao Trumpove ponovljene pokušaje da pritisne Kijev, a ne Moskvu, nazvavši takav pristup nepravednim. Ovaj tjedan požalio se da Trump još nije izvršio ozbiljan pritisak na Rusiju.

Zelenski se također nije suzdržavao od suptilnih provokacija. Nakon što je američki predsjednik zatražio pomoć Ukrajine u presretanju iranskih dronova, Zelenskog su na konferenciji za novinare prošlog tjedna pitali drži li sada Kijev jače karte.

"Vi meni recite", odgovorio je uz osmijeh.

Problem je, međutim, u tome što dodatna kritika "ne donosi opipljive rezultate", rekao je bivši savjetnik za vanjsku politiku. Postoji rizik da bi njegovi kritičari mogli iskoristiti njegove izjave da bi učvrstili argument da upravo Ukrajina, a ne Rusija stoji na putu dogovoru.