Učiteljica iz Dalmacije redovito spava na nastavi! Ravnatelj: "Znamo to već dvije godine"

U Osnovnoj školi "Galovac" posljednjih se mjeseci ponovno pojavljuju pritužbe dijela roditelja na rad jedne učiteljice razredne nastave. Prema tvrdnjama roditelja, učiteljica navodno tijekom nastave često zaspi u učionici, zbog čega je dio roditelja u jednom razdoblju čak odbijao slati djecu na nastavu.

Ravnatelj škole Josip Lučić kaže kako je s prvim pritužbama upoznat još u svibnju 2024. godine, kada su roditelji službeno prijavili problem.

Učiteljica je tada, prema njegovim riječima, negirala optužbe da spava tijekom nastave, piše Zadarski list.

Lučić navodi kako je škola nakon prijave pratila rad učiteljice, a nadzor su provodili stručni suradnici i ravnatelj.

Krajem svibnja 2024. godine nad njom je proveden i stručno-pedagoški nadzor Agencije za odgoj i obrazovanje, tijekom kojeg su utvrđeni određeni nedostaci u radu koje je trebala otkloniti.

Unatoč tome, roditelji tvrde da se situacija nije promijenila, pa su početkom 2026. godine ponovno podnijeli prijavu.

"Po prijavi iz siječnja 2026. nadzor još nije proveden jer je učiteljica trenutačno na bolovanju, zbog čega joj zasad nije izdano ni pisano upozorenje", kaže ravnatelj Lučić.

Roditelji su o svemu obavijestili i Zadarsku županiju te druge nadležne institucije. Zadarska županija kao osnivač škole u nekoliko je navrata pokušala smijeniti ravnatelja, neslužbene su informacije, no bez uspjeha jer u Školskom odboru ima tri od ukupno sedam članova.

U Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i šport Zadarske županije poručuju kako je svako neprimjereno ponašanje nastavnika u učionici neprihvatljivo.

Navode da su roditelji pritužbe prvi put poslali u svibnju 2024. godine, i to Ministarstvu, Pravobraniteljici za djecu, školi i osnivaču. Nova prijava upućena je početkom 2026. godine elektroničkim putem.

U Županiji ističu da im nije poznato kako su ostale institucije reagirale na prijave, ali oni su odmah zatražili očitovanje škole te pritužbe proslijedili Agenciji za odgoj i obrazovanje.

Pročelnik za obrazovanje Ivan Šimunić naglašava da Županija kao osnivač škole nema ovlasti donositi radnopravne mjere protiv učitelja.

Inače, Osnovna škola "Galovac" već se ranije našla u središtu javnosti. U rujnu 2024. godine pisalo se o sumnjama u zapošljavanje preko veze.

Tada je jedna učiteljica, koja je u školi 14 godina radila na određeno vrijeme, upozorila na to da u školi radi troje članova iste obitelji koji su navodno pokušavali utjecati na zapošljavanje još jedne članice obitelji, supruge već zaposlenog nastavnika.

Nakon provedenog nadzora prosvjetna inspekcija utvrdila je nepravilnosti u radu škole te zabranila rad spomenutoj učiteljici na temelju sklopljenog ugovora o radu. Ravnatelj škole tada je morao raskinuti taj, kako je utvrđeno, protuzakonito sklopljen ugovor.