11. dan bijelog štrajka, traže hitan sastanak s ministrom: "Mora se osigurati kvaliteta stručnog rada"

Socijalni radnici u 24 ureda već danima su u bijelom štrajku. Sustav je zbog toga usporen, nove slučajeve ne preuzimaju i tako će biti, poručuju, do ispunjenja njihovih zahtjeva. Traže i hitan sastanak s ministrom koji im danas poručuje - vidimo se početkom tjedna.

S terena, kažu iz sindikata, stižu informacije o zastrašivanju štrajkaša.

"Povratne informacije su da postoji zastrašivanje. (...) Hitno treba uvesti realna normativna opterećenja stručnih radnika u sustavu, potrebno je definirati maksimalan broj stručnih radnika po korisniku kako bi se osigurala kvaliteta stručnog rada i spriječilo sagorijevanje.” ", ispričala je Nela Pamuković, predsjednica udruge NovisS - Nova vizija socijalne skrbi.

Traže dodatke na plaću, human odnos prema radnicima, smanjivanje administracije. Resorni ministar ih dosad nije primio na razgovor.

"Meni je potpuno jasna situacija da socijalni radnici trenutno obavljaju svoje poslove u nevjerojatno velikom dijelu administrativnog karaktera, što nije u interesu nikome. Ni korisnicima ni meni kao ministru da plaćam socijalne radnike koji bi bili administratori", poručio je Alen Ružić, ministar obitelji i socijalne politike.

