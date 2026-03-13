Tragedija šokirala zajednicu: Oca udario automobil, a onda u kući pronašli tijela njegove supruge i kćeri

Policija je prema protokolu krenula obavijestiti obitelj da je 39-godišnjeg muškarca udario automobila - no u obiteljskoj kući pronašli su tijela njegove supruge i kćeri. Istraga koja bi trebala rasvijetliti detalje tragedije je u tijeku.

Muškarac, koji je identificiran kao Blake Seers (39), znanstvenik koji se bavio istraživanjem oceana, je prema izjavama svjedoka istrčao na cestu u okolici Brisbanea oko 7:30 ujutro po lokalnom vremenu. Navodno je već imao ubodnu ozlijedu na vratu. Kad je policija stigla na njegovu adresu kako bi upozorila obitelj, dočekao ih je užasan prizor.

Učiteljica petog razreda Kate Paterson (38) i njezina jednogodišnja kći pronađene su mrtve, s više ubodnih rana. Paterson se upravo vratila na posao s porodiljnog dopusta, izvijestio je australski 7NEWS.

Iz policije su potvrdili da je istraga u tijeku i da su ozlijede nastale oštrim predmetom: "Istražujemo okolnosti zbog kojih je muškarca udario automobil. Otvoreni smo za sve mogućnosti u vezi s time što se ovdje dogodilo, ali ponavljam - riječ je o sumnjivoj smrti".

Snimke s nadzornih kamera pokazuju obitelj u šetnji naseljem večer prije tragedije. Susjedi su ispričali da su potreseni slučajem te su organizirali bdijenje za voljenu učiteljicu i njezinu kćer.

Seers je u bolnici, i dalje bez svijesti te službenici još nisu razgovarali s njim, prema pisanju medija. Navodno nije imao povijest nasilja u obitelji ili drugih incidenata, a istražuje se i je li imao psihičkih problema. Policija je pozvala javnost da se suzdrži od teorija i komentara.