VIDEO Hormuz ostaje zatvoren. Francuska šalje ratne brodove

07:30 Eksplozije i crni dim nad Dubaijem
Snažne eksplozije potresle su Dubai u petak ujutro, a gust crni dim nadvio se nad dijelom financijskog središta grada nakon požara u industrijskoj zoni, objavili su lokalni dužnosnici.
07:15 Trump najavio nove napade
Američki predsjednik
Donald Trump najavio je nove američke napade na Iran: "U potpunosti uništavamo teroristički režim Irana, vojno, ekonomski i na druge načine, no, da čitate propali New York Times, pogrešno biste pomislili da ne pobjeđujemo. Iranska mornarica je nestala, njihovo zrakoplovstvo više ne postoji, projektili, dronovi i sve ostalo se desetkuje, a njihovi vođe su zbrisani s lica zemlje."
"Imamo neusporedivu vatrenu moć, neograničeno streljivo i obilje vremena - Gledajte što će se danas dogoditi s tim poremećenim gadovima. Oni ubijaju nevine ljude diljem svijeta već 47 godina, a sada ja, kao 47. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, ubijam njih. Kakva je to velika čast!" poručio je Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži Thruth Social.
07:05 Saudijska Arabija presrela dronove
Protuzračna obrana Saudijske Arabije srušila je osam bespilotnih letjelica koje su ciljale središnje i istočne regije zemlje, pokrajinu al-Kharj te područje zapadno od glavnog grada Rijada, priopćilo je saudijsko Ministarstvo obrane, koje je ranije izvijestilo o presretanju i uništenju 14 dronova u nizu pokušaja napada.
07:00 Sirene u NATO-ovoj bazi
U ključnoj NATO-voj zračnoj bazi Incirlik na jugu Turske u petak su se oglasile sirene nakon što je ranijih dana protuzračna obrana presrela balističke projektile ispaljene iz Irana. Turski dužnosnici osudili su napad i pozvali na smirivanje napetosti.
Tursko ministarstvo nacionalne obrane priopćilo je da su projektil ispaljen iz Irana, koji je ušao u turski zračni prostor, neutralizirale snage NATO-ove protuzračne i proturaketne obrane stacionirane na istočnom Sredozemlju. U priopćenju se dodaje da su krhotine pale na nenaseljeno zemljište u jugoistočnoj pokrajini Gaziantep te da nije bilo žrtava niti ozlijeđenih, piše
Guardian.
06:55 Trump o novom iranskom vođi
Predsjednik SAD-a
Donald Trump rekao je kako misli da je novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei, čiji je otac, bivši vrhovni vođa, ubijen prvog dana američko-izraelskog rata protiv Irana, živ, ali ozlijeđen. Hameneija Iranci nisu vidjeli od nedjelje kada ga je izabralo Vijeće stručnjaka, a njegove prve komentare pročitao je televizijski voditelj u četvrtak.
Iranski dužnosnik rekao je u srijedu za Reuters da je novoimenovani vrhovni vođa lakše ozlijeđen, ali da nastavlja s operacijama, nakon što ga je državna televizija opisala kao ranjenog u ratu. "Mislim da je vjerojatno (živ). Mislim da je ozlijeđen, ali mislim da je vjerojatno živ u nekom obliku, znate", rekao je Trump u intervjuu za Fox News.
06:50 Oglasio se Islamski otpor u Iraku
Islamski otpor u Iraku, krovna skupina oružanih frakcija koje podržava Iran, preuzela je odgovornost za rušenje američkog vojnog zrakoplova za opskrbu gorivom. Skupina je u izjavi navela da je srušila zrakoplov KC-135 "u obrani suvereniteta i zračnog prostora”.
Sjedinjene Države rasporedile su veliki broj zrakoplova na Bliski istok kako bi sudjelovali u operacijama protiv Irana.
06:45 Akcija spašavanja nakon pada američkog zrakopolova
Američko središnje zapovjedništvo reklo je da provodi akciju spašavanja nakon što se američki zrakoplov za dopunjavanje gorivom KC-135 srušio. Drugi je zrakoplov sletio sigurno. "Incident se dogodio u prijateljskom zračnom prostoru tijekom operacije Epski bijes", navodi se u izjavi.
Američki dužnosnik, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekao je da je drugi zrakoplov uključen u incident također bio KC-135 te da je u onom koji se srušio bilo čak šest pripadnika vojske.
06:40 Francuska raspoređuje ratne brodove
Šest francuskih vojnika za obuku u borbi protiv terorizma ranjeno je u napadu dronom, priopćila je francuska vojska u četvrtak, samo nekoliko sati nakon što je u u regiji Erbil u Iraku ciljano gađana i talijanska baza. Francuska ima stotine vojnika stacioniranih u toj regiji kao dio šire međunarodne koalicije za borbu protiv militanata Islamske države u tom području.
Francuska raspoređuje desetak ratnih brodova, uključujući svoju jurišnu skupinu nosača zrakoplova, u Sredozemno more, Crveno more i potencijalno Hormuški tjesnac kao dio obrambene podrške saveznicima kojima prijeti sukob na Bliskom istoku.
06:35 Poginuo francuski vojnik
Francuski predsjednik
Emmanuel Macron rano je u petak izjavio da je francuski vojnik poginuo tijekom napada u regiji Erbil u Iraku. Macron je u objavi na društvenoj platformi X potvrdio da su brojni francuski vojnici u tom napadu ranjeni.
"Ovaj napad na naše snage, koje se bore protiv Daesha od 2015., neprihvatljiv je", rekao je Macron, koristeći pogrdan izraz za ekstremističku skupinu Islamska država. "Njihova prisutnost u Iraku je strogo u okviru borbe protiv terorizma. Rat u Iranu ne može opravdati takve napade", dodao je, no nije rekao tko stoji iza napada.
06:30 Promjena u kupnji ruske nafte
Sjedinjene Države izdale su 30-dnevnu dozvolu za kupnju ruske nafte i naftnih derivata koji su trenutno zadržani na moru što je, prema riječima ministra financija
Scotta Bessenta, korak ka stabilizaciji globalnih energetskih tržišta pogođenih ratom protiv Irana.
06:25 Raste broj žrtava
Izrael provodi novi val napada na Bejrut i njegova južna predgrađa. Najnovija eskalacija između Izraela i libanonske militantne skupine Hezbollah povezana je sa širim regionalnim ratom u koji je uključen Iran i ponovno je gurnula Libanon u krizu.
Izraelski zračni napadi pogodili su cijelu zemlju, ubivši stotine ljudi i prisiljavajući veliki broj ljudi na bijeg. Prema libanonskim državnim podacima, od početka najnovije eskalacije ubijeno je više od 600 ljudi, a raseljeno gotovo 816.700.
06:20 Izrael napada Libanon
Izraelska vojska napala je infrastrukturu Hezbolaha širom Libanona, naime, kako tvrde: "Prije nekog vremena, Izraelske obrambene snage (IDF) dovršile su nekoliko valova napada usmjerenih na infrastrukturu Hezbolaha u Bejrutu i južnom Libanonu. IDF je napao nekoliko zapovjednih središta Hezbollaha, iz kojih su teroristi Hezbolaha djelovali kako bi unaprijedili terorističke napade protiv Države Izrael i njezinih civila".
Vojska je nadalje optužila Hezbollah da „sustavno ugrađuje svoju infrastrukturu u civilno stanovništvo diljem Libanona. Ovo je još jedan primjer ciničnog iskorištavanja libanonskih civila od strane organizacije za svoje terorističke aktivnosti“, izjavila je vojska.
06:15 Rast cijena nafte
Brodski promet kroz Hormuški tjesnac, otprilike 55 kilometara širok plovni put između Irana i Omana, praktički je kolabirao zbog iranskih napada na komercijalne brodove, a posljednjih dana pogođeno je više brodova. Nemogućnost transporta nafte kroz tjesnac uzrokuje ozbiljnu nestabilnost na globalnom energetskom tržištu i podizanje cijena nafte i benzina.
06:00 Rat bukti već dva tjedna
SAD i Izrael započeli su napade na Iran 28. veljače. Iran je odgovorio vlastitim napadima na Izrael i zemlje Perzijskog zaljeva s američkim bazama.
06:10 Kontrola nad Hormuzom
Zapovjedni centar tajne službe Korpusa islamske revolucionarne garde namjerava držati zatvorenim Hormuški tjesnac ključan za svjetsku trgovinu nafte, a to je, prema novinskoj agenciji Fars, uputa novog iranskog vrhovnog vođe
Mojtabe Hamneija.
Svi tankeri i brodovi koji plove u Hormuškom tjesnacu moraju se pridržavati iranskih propisa radi vlastite sigurnosti, dodaje se. Garda je također rekla da će nastaviti napade "punom snagom" na ciljeve Sjedinjenih Država i Izraela u regiji.
06:05 Garda odvraća Irance od prosvjeda
Tajna služba Korpusa islamske revolucionarne garde upozorila je stanovništvo da ne izlazi na ulice. Državna televizija IRIB News objavila je izjavu u kojoj prijeti potencijalnim prosvjednicima još oštrijim obračunom nego tijekom prosvjeda.
Demonstracije, u početku potaknute teškom ekonomskom krizom, bile su najznačajniji nemiri u toj zemlji u posljednjih nekoliko godina. Služba je najavila da će progoniti "izdajnike" 24 sata dnevno. Tvrde da "zli neprijatelj" potiče strah i ulične nemire jer nije uspio postići svoje ciljeve na bojnom polju.