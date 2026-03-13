VIDEO Hormuz ostaje zatvoren. Francuska šalje ratne brodove

Eksplozije i crni dim nad Dubaijem Snažne eksplozije potresle su Dubai u petak ujutro, a gust crni dim nadvio se nad dijelom financijskog središta grada nakon požara u industrijskoj zoni, objavili su lokalni dužnosnici.

Trump najavio nove napade Američki predsjednik Donald Trump najavio je nove američke napade na Iran: "U potpunosti uništavamo teroristički režim Irana, vojno, ekonomski i na druge načine, no, da čitate propali New York Times, pogrešno biste pomislili da ne pobjeđujemo. Iranska mornarica je nestala, njihovo zrakoplovstvo više ne postoji, projektili, dronovi i sve ostalo se desetkuje, a njihovi vođe su zbrisani s lica zemlje." "Imamo neusporedivu vatrenu moć, neograničeno streljivo i obilje vremena - Gledajte što će se danas dogoditi s tim poremećenim gadovima. Oni ubijaju nevine ljude diljem svijeta već 47 godina, a sada ja, kao 47. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, ubijam njih. Kakva je to velika čast!" poručio je Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži Thruth Social.

Saudijska Arabija presrela dronove Protuzračna obrana Saudijske Arabije srušila je osam bespilotnih letjelica koje su ciljale središnje i istočne regije zemlje, pokrajinu al-Kharj te područje zapadno od glavnog grada Rijada, priopćilo je saudijsko Ministarstvo obrane, koje je ranije izvijestilo o presretanju i uništenju 14 dronova u nizu pokušaja napada.

Sirene u NATO-ovoj bazi U ključnoj NATO-voj zračnoj bazi Incirlik na jugu Turske u petak su se oglasile sirene nakon što je ranijih dana protuzračna obrana presrela balističke projektile ispaljene iz Irana. Turski dužnosnici osudili su napad i pozvali na smirivanje napetosti. Tursko ministarstvo nacionalne obrane priopćilo je da su projektil ispaljen iz Irana, koji je ušao u turski zračni prostor, neutralizirale snage NATO-ove protuzračne i proturaketne obrane stacionirane na istočnom Sredozemlju. U priopćenju se dodaje da su krhotine pale na nenaseljeno zemljište u jugoistočnoj pokrajini Gaziantep te da nije bilo žrtava niti ozlijeđenih, piše Guardian.

Trump o novom iranskom vođi Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je kako misli da je novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei, čiji je otac, bivši vrhovni vođa, ubijen prvog dana američko-izraelskog rata protiv Irana, živ, ali ozlijeđen. Hameneija Iranci nisu vidjeli od nedjelje kada ga je izabralo Vijeće stručnjaka, a njegove prve komentare pročitao je televizijski voditelj u četvrtak. Iranski dužnosnik rekao je u srijedu za Reuters da je novoimenovani vrhovni vođa lakše ozlijeđen, ali da nastavlja s operacijama, nakon što ga je državna televizija opisala kao ranjenog u ratu. "Mislim da je vjerojatno (živ). Mislim da je ozlijeđen, ali mislim da je vjerojatno živ u nekom obliku, znate", rekao je Trump u intervjuu za Fox News.

Oglasio se Islamski otpor u Iraku Islamski otpor u Iraku, krovna skupina oružanih frakcija koje podržava Iran, preuzela je odgovornost za rušenje američkog vojnog zrakoplova za opskrbu gorivom. Skupina je u izjavi navela da je srušila zrakoplov KC-135 "u obrani suvereniteta i zračnog prostora”. Sjedinjene Države rasporedile su veliki broj zrakoplova na Bliski istok kako bi sudjelovali u operacijama protiv Irana.

Akcija spašavanja nakon pada američkog zrakopolova Američko središnje zapovjedništvo reklo je da provodi akciju spašavanja nakon što se američki zrakoplov za dopunjavanje gorivom KC-135 srušio. Drugi je zrakoplov sletio sigurno. "Incident se dogodio u prijateljskom zračnom prostoru tijekom operacije Epski bijes", navodi se u izjavi. Američki dužnosnik, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekao je da je drugi zrakoplov uključen u incident također bio KC-135 te da je u onom koji se srušio bilo čak šest pripadnika vojske.

Francuska raspoređuje ratne brodove Šest francuskih vojnika za obuku u borbi protiv terorizma ranjeno je u napadu dronom, priopćila je francuska vojska u četvrtak, samo nekoliko sati nakon što je u u regiji Erbil u Iraku ciljano gađana i talijanska baza. Francuska ima stotine vojnika stacioniranih u toj regiji kao dio šire međunarodne koalicije za borbu protiv militanata Islamske države u tom području. Francuska raspoređuje desetak ratnih brodova, uključujući svoju jurišnu skupinu nosača zrakoplova, u Sredozemno more, Crveno more i potencijalno Hormuški tjesnac kao dio obrambene podrške saveznicima kojima prijeti sukob na Bliskom istoku.

Poginuo francuski vojnik Francuski predsjednik Emmanuel Macron rano je u petak izjavio da je francuski vojnik poginuo tijekom napada u regiji Erbil u Iraku. Macron je u objavi na društvenoj platformi X potvrdio da su brojni francuski vojnici u tom napadu ranjeni. "Ovaj napad na naše snage, koje se bore protiv Daesha od 2015., neprihvatljiv je", rekao je Macron, koristeći pogrdan izraz za ekstremističku skupinu Islamska država. "Njihova prisutnost u Iraku je strogo u okviru borbe protiv terorizma. Rat u Iranu ne može opravdati takve napade", dodao je, no nije rekao tko stoji iza napada.

Promjena u kupnji ruske nafte Sjedinjene Države izdale su 30-dnevnu dozvolu za kupnju ruske nafte i naftnih derivata koji su trenutno zadržani na moru što je, prema riječima ministra financija Scotta Bessenta, korak ka stabilizaciji globalnih energetskih tržišta pogođenih ratom protiv Irana.

Raste broj žrtava Izrael provodi novi val napada na Bejrut i njegova južna predgrađa. Najnovija eskalacija između Izraela i libanonske militantne skupine Hezbollah povezana je sa širim regionalnim ratom u koji je uključen Iran i ponovno je gurnula Libanon u krizu. Izraelski zračni napadi pogodili su cijelu zemlju, ubivši stotine ljudi i prisiljavajući veliki broj ljudi na bijeg. Prema libanonskim državnim podacima, od početka najnovije eskalacije ubijeno je više od 600 ljudi, a raseljeno gotovo 816.700.

Izrael napada Libanon Izraelska vojska napala je infrastrukturu Hezbolaha širom Libanona, naime, kako tvrde: "Prije nekog vremena, Izraelske obrambene snage (IDF) dovršile su nekoliko valova napada usmjerenih na infrastrukturu Hezbolaha u Bejrutu i južnom Libanonu. IDF je napao nekoliko zapovjednih središta Hezbollaha, iz kojih su teroristi Hezbolaha djelovali kako bi unaprijedili terorističke napade protiv Države Izrael i njezinih civila". Vojska je nadalje optužila Hezbollah da „sustavno ugrađuje svoju infrastrukturu u civilno stanovništvo diljem Libanona. Ovo je još jedan primjer ciničnog iskorištavanja libanonskih civila od strane organizacije za svoje terorističke aktivnosti“, izjavila je vojska.

Rast cijena nafte Brodski promet kroz Hormuški tjesnac, otprilike 55 kilometara širok plovni put između Irana i Omana, praktički je kolabirao zbog iranskih napada na komercijalne brodove, a posljednjih dana pogođeno je više brodova. Nemogućnost transporta nafte kroz tjesnac uzrokuje ozbiljnu nestabilnost na globalnom energetskom tržištu i podizanje cijena nafte i benzina.

Rat bukti već dva tjedna SAD i Izrael započeli su napade na Iran 28. veljače. Iran je odgovorio vlastitim napadima na Izrael i zemlje Perzijskog zaljeva s američkim bazama.

Kontrola nad Hormuzom Zapovjedni centar tajne službe Korpusa islamske revolucionarne garde namjerava držati zatvorenim Hormuški tjesnac ključan za svjetsku trgovinu nafte, a to je, prema novinskoj agenciji Fars, uputa novog iranskog vrhovnog vođe Mojtabe Hamneija. Svi tankeri i brodovi koji plove u Hormuškom tjesnacu moraju se pridržavati iranskih propisa radi vlastite sigurnosti, dodaje se. Garda je također rekla da će nastaviti napade "punom snagom" na ciljeve Sjedinjenih Država i Izraela u regiji.