"Ovo je, braco, Zagreb"

Izraelski ministar bijesan, oštro reagirao na Milanovića: "Njegov jezik pun mržnje"

13. ožujka 2026. @ 08:06
Gideon Saar
Gideon Saar Foto: Afp
Izraelski ministar vanjskih poslova reagirao je na nedavnu Milanovićevu izjavu. Predsjednik je u njoj oštro kritizirao izajvu izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj Garyja Korena.
  Američki vojnici u bazi Bondsteel na Kosovu
    Podržale SAD i Izrael

    Dvije balkanske zemlje mogle bi biti nove iranske mete: "Nećete mirno spavati"
  2. Tržnica
    ŠOK NA TRŽNICAMA

    Inflacijski udar uoči Uskrsa: Omiljena blagdanska namirnica poskupjela čak 40 posto!
  3. Požar u zgradi - 6 13:13 6
    Donosi Provjereno

    Godinama su tražili pomoć, a onda se dogodila tragedija na koju su upozoravali: "Ovo je ludost. Kako su to dopustili?"
