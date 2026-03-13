Izraelski ministar bijesan, oštro reagirao na Milanovića: "Njegov jezik pun mržnje"

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar kritizirao je hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića zbog njegovih nedavnih izjava o Izraelu i ratu na Bliskom istoku.

Na društvenoj mreži X Gideon Saar je optužio Milanovića za antisemitizam i dodao da su njegove izjave neprihvatljive.

"Uvredljiva retorika hrvatskog predsjednika je neprihvatljiva. Njegov jezik pun mržnje prema Izraelu i cionizmu odražava antisemitski pristup. Hrvatska je članica Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust i obvezala se suprotstaviti antisemitizmu. Predsjednik je izdao te obveze", napisao je Saar.

Posebno je istaknuo Milanovićevu izjavu u kojoj govori o izraelskom veleposlaniku u Hrvatskoj Garyju Korenu. Podijelio je screenshot i podcrtao dio u kojem je izjava hrvatskog predsjednika: "tuđe infekte i bacile ne trebamo, ni izraelske ni iranske".

Napeti odnosi

Podsjetimo, veleposlanik Izraela u Hrvatskoj Gary Koren pozvan je na razgovor u Ured predsjednika Republike nakon što je javno pozvao Hrvatsku na prekid diplomatskih odnosa s Iranom te iznio tvrdnje o djelovanju iranskog veleposlanstva u Zagrebu. Hrvatskoj je poručio i da bi trebali provjeriti osoblje iranskog veleposlanstva u Zagrebu zbog moguće povezanosti s terorizmom.

U govoru koji je Saar prozvao antisemitskim, Milanović je komentirao i ove Korenove tvrdnje: "To uznemiravanje i te gadarije neka ostavi od tamo od kud su došli. Iran ima Ustav i prema tom Ustavu oni imaju svoja tijela i zaista su, kao i Izrael, kada je u pitanju Bliski istok, skloni određenim terorističkim metodama. Što je ubijanje u Gazi nego terorizam i što je iživljavanje izraelskih vojnika krav magaša nego terorizam? Ali koliko ja znam Iran u Europi ne djeluje teroristički".

Koren je nakon toga pozvan na razgovor na Pantovčak. "Ovo je, braco, Zagreb, nije Tel Aviv. Neka se gospoda s tim u skladu izvole i ponašati", dodao je Milanović.

Raniji incident

Zoran Milanović već je ranije osudio posjet izraelskog ministra vanjskih poslova Gideona Saara Zagrebu. Njega je u rujnu prošle godine ugostio premijer Andrej Plenković, a predsjednik se tada oglasio na svojoj Facebook stranici.

"Zašto su izraelskog ministra vanjskih poslova pozvali u Zagreb i zašto su se sastali s njim predsjednik Hrvatskog sabora, predsjednik Vlade RH i ministar vanjskih poslova u Vladi RH? U trenutku kada izraelska vlada i vojska protjeruju cjelokupno stanovništvo grada Gaze i najavljuju napad na taj grad od milijun stanovnika, sastajati se s članom te iste vlade zapravo je podrška izraelskoj politici nasilja, etničkog čišćenja i ratnih zločina", napisao je Milanović i dodao da je, povrh svega, taj posjet satima blokirao središte Zagreba.