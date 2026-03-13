Svemir je posebno okrutan prema ženama: Studija upozorava na rizik krvnih ugrušaka kod astronautkinja

Putovanje u svemir izlaže ljudsko tijelo na ekstremnim izazovima, jer mikrogravitacija uzrokuje slabljenje mišića, gubitak gustoće kostiju te promjene u kardiovaskularnom, živčanom i hormonskom sustavu. Ipak, kod žena postoji i dodatna, no često zanemarena opasnost, rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.

Povijesno gledano, većina istraživanja zdravstvenih rizika u svemiru usmjerena je na muškarce. Kako broj žena astronauta raste, postaje presudno razumjeti zdravstvene rizike specifične za nježniji spol. Upravo je to motiviralo nedavno istraživanje koje je ispitivalo utjecaj mikrogravitacije na zgrušavanje krvi kod žena i koje je objavljeno u časopisu Acta Astronautica.

Otkreiće dovelo do novih preventivnih mjera

Studiju je predvodio Laboratorij za aeronautsku fiziologiju kanadskog Sveučilišta Simon Fraser (SFU), u suradnji s Kanadskom svemirskom agencijom i međunarodnim partnerima. Ispitana je skupina od 18 zdravih žena tijekom petodnevnog eksperimenta takozvanog suhog uranjanja u vodu. Sudionice su plutale u vodonepropusnim spremnicima koji simuliraju beztežinsko stanje, što je omogućilo precizno praćenje zgrušavanja krvi. Uzorci su analizirani metodom rotacijske tromboelastometrije (ROTEM), kako bi se mjerila brzina i snaga stvaranja ugrušaka, a hormoni vezani uz menstruaciju nisu pokazali utjecaj na koagulaciju.

"U svemiru smo otkrili da se krvni ugrušci češće stvaraju u vratnoj veni. Od tamo ne moraju putovati daleko do pluća ili srca i mogu izazvati ozbiljan medicinski događaj. Svemir nije mjesto gdje želite da se to događa. Sada kada se zna da se može dogoditi, češće se to prati kao standardna mjera,” rekao je Richard Blaber u objavi na stranicama Sveučilišta SFU.

Prvi znakovi povećanog rizika kod žena pojavili su se 2020. godine, kada je astronautkinja na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) razvila neočekivani ugrušak u vratnoj veni. Istraživanje suhog uranjanja pokazalo je da, iako inicijacija zgrušavanja traje dulje, kada krv počne koagulirati, ugrušci nastaju brže i jači su nego na Zemlji.

Implikacije za buduće ljudske misije

"Znamo da se na Zemlji zgrušavanje kod muškaraca i žena može razlikovati s godinama, ali imamo malo informacija hoće li se ovo razlikovati u svemiru. U tom mikrogravitacijskom okruženju, kod ženskih sudionica trebalo je više vremena da započne zgrušavanje krvi. No, kada bi zgrušavanje započelo, ugrušci su nastajali brže i bili su stabilniji, što ih čini teže razgradivima”, pojasnio je Blaber.

Na Zemlji se ugrušci najčešće razvijaju u venama nogu, što omogućuje pravovremenu detekciju ili prirodnu razgradnju. Mikrogravitacija premješta krv prema glavi, povećavajući rizik da ugrušci dospiju do pluća ili srca. Iako petodnevno istraživanje nije pokazalo neposrednu opasnost, rezultati pobuđuju zabrinutost u vezi dugotrajnih svemirska putovanja, poput NASA-inog programa Artemis na Mjesecu i budućih ljudskih misija na Mars.

Agencije sada redovito provode ultrazvučne preglede vratnih vena na Međunarodnoj svemirskoj postaji kako bi ugrušci bili otkriveni na vrijeme.