Najbolje njuške vojske štite i predsjednika: "Kad sjedne, tu se nalazi eksploziv"

Kada koristi njuh, čovjek se služi s oko pet milijuna receptora. Kada to čini pas - receptora je 225 milijuna. Službeni psi sastavni su dio Oružanih snaga od 1993. godine. Sudjelovali su u gotovo svim vojno-redarstvenim akcijama, a danas uspješno otkrivaju drogu ili oružje.

Jedan od njih je Fin Izzy Top, od milja Frenki, vojni pas koji ima posebnu zadaću - detekciju eksploziva. Frenki brine o sigurnosti predsjednika Republike, ministra obrane i drugih štićenih osoba.

"Prije samog dolaska njih pas obavlja svoj protudiverzijski pregled gdje pas pregledava sve prostorije gdje će se štićena ta osoba nalaziti li gdje bi se potencijalno mogla nalaziti. Također gleda se svaka ugroza. U slučaju da pas pronađe sredstvo, u ovom slučaju eksploziv, pas će to od markirati, "sjedi" ili "mjesto", sjest će ili mjesto, i na taj način on je meni dao do znanja da se tu nalazi eksploziv", ispričao je Mislav Kovačević, vodič službenog psa za detekciju eksploziva.

Mogu biti zaštitni, tragački, čuvarski i napadački psi. Traže skrivenu drogu, duhan, ili oružje. Zapovjedni lanac duboko poštuju.

"On točno zna kako ja razmišljam što ja želim od njega, ipak sam ja alfa. Ja sam taj vodič ja njega vodim, a ne on mene", dodao je Kovačević.

