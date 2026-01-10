VIDEO Bukte prosvjedi! Odsječeni su od svijeta, vlasti prozivaju "strane agente": "Kazna će biti pogubljenje"

Iranski vrhovni vođa najavio je oštar obračun s prosvjednicima, a teheranski tužitelj poručio je da bi se neki od njih mogli suočiti i sa smrtnom kaznom.

Prosvjedi u glavnom gradu Irana, potaknuti teškom gospodarskom situacijom, proširili su se i na druge gradove čime se dodatno povećava pritisak na državno vodstvo.

Iran je u petak uvelike odsječen od vanjskog svijeta nakon što su vlasti uvele nacionalnu blokadu interneta, a državni mediji za prosvjede su optužili "terorističke agente" iz SAD-a i Izraela.

One of Iran’s biggest mosques burned during uprising.



Don’t panic. This isn’t chaos.

It’s 47 years of rage.

For 47 years, after every Allahu Akbar from these minarets, innocent Iranians were executed by an Islamist regime. pic.twitter.com/oHtMpPjHQA — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 10, 2026

Prema podacima američke organizacije Human Rights Activists News Agency, u nasilju povezanom s najnovijim prosvjedima poginule su najmanje 62 osobe, dok je više od 2.300 ljudi privedeno, piše Sky News.

Nakon širenja prosvjeda iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei optužio je prosvjednike da djeluju u ime predsjednika Trumpa. U kratkom obraćanju rekao je da "vandali i izgrednici" "razaraju vlastite ulice kako bi zadovoljili predsjednika druge zemlje" te poručio da Teheran neće tolerirati ljude koji djeluju kao "plaćenici stranih sila".

Prijetnja smrtnom kaznom

Prema novinskoj agenciji Tasnim, teheranski tužitelj Ali Salehi izjavio je da bi se neki prosvjednici mogli suočiti sa smrtnom kaznom zbog svojih postupaka. Dodao je da će se "činovi vandalizma usmjereni protiv javne imovine, počinjeni u sklopu proturežimskih prosvjeda, smatrati kaznenim djelom moharebeh", što se prevodi kao "ratovanje protiv Boga". "Nećemo pokazati nikakvu popustljivost prema naoružanim teroristima, Njihova kazna je moharebeh", rekao je Salehi. Kazna za moharebeh uključuje i pogubljenje.

Tasnim je također izvijestio da je nekoliko policajaca ubijeno vatrenim oružjem, za što su okrivljeni "naoružani prosvjednici".

Na brifingu u Bijeloj kući u petak navečer Trump je pohvalio prosvjede i poručio da je Iran u velikim problemima. "Čini mi se da ljudi preuzimaju kontrolu nad nekim gradovima za koje se prije nekoliko tjedana činilo da je to nemoguće", dodao je. Trump, koji je prošlog ljeta bombardirao Iran rekao je i da će se SAD uključiti "ako počnu ubijati ljude kao što su to činili u prošlosti". "Djelovat ćemo vrlo snažno tamo gdje ih najviše boli. To ne znači slanje vojnika na teren, nego vrlo, vrlo snažne udare ondje gdje ih boli", rekao je.

U zajedničkoj izjavi objavljenoj u petak čelnici Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Njemačke poručili su da "oštro osuđuju ubojstva prosvjednika u Iranu te da su duboko zabrinuti zbog izvješća o nasilju iranskih sigurnosnih snaga".

Agencija Ujedinjenih naroda za ljudska prava priopćila je da je uznemirena izvješćima o nasilju u Iranu, uključujući navodne smrti i uništavanje imovine.

Prosvjedi su započeli u Teheranu prošlog mjeseca nakon naglog pada vrijednosti iranske valute rijala, a od tada su se proširili na svih 31 iransku pokrajinu. Riječ je o najozbiljnijem izazovu vlastima u posljednjih nekoliko godina.

Prema podacima organizacije NetBlocks, koja prati internetske slobode, blokada interneta, koja uključuje i međunarodne telefonske pozive započela je kasno u četvrtak i nastavila se u petak. Masovni prosvjedi u četvrtak navečer uslijedili su nakon poziva iranskog prijestolonasljednika u egzilu na izlazak na ulice.

Prijestolonasljednik Reza Pahlavi, čiji je teško bolesni otac pobjegao iz Irana neposredno prije Islamske revolucije 1979. godine, poručio je u izjavi: "Veliki iranski narode, oči svijeta uprte su u vas. Izađite na ulice i, kao ujedinjena fronta, glasno iznesite svoje zahtjeve", dodao je.