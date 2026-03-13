Trumpova administracija pred dilemom: Hoće li povlačenje KFOR-a ohrabriti Dodika i otvoriti put Rusiji?

Zastupnici demokrata i republikanaca su izrazili "duboku zabrinutost" zbog izvješća da bi Trumpova administracija mogla povući dio snaga iz misije KFOR pod vodstvom NATO-a. U pismu upućenom Marcu Rubiu, koji obavlja i funkciju savjetnika za nacionalnu sigurnost, ističe se da bi takav potez ugrozio sigurnost u cijeloj regiji.

Glavna upozorenja zastupnika fokusirana su na nekoliko ključnih točaka:

Regionalna nestabilnost: Prerano povlačenje riskira destabilizaciju ne samo Kosova već i šire regije, s posebnim naglaskom na Bosnu i Hercegovinu.

Ruski utjecaj: Smanjena američka prisutnost ustupila bi mjesto "zlonamjernim utjecajima". Rusija povlačenje Zapada smatra prilikom za sijanje nemira i slabljenje podrške NATO-u i Europi.

Gubitak poluge za pregovore: Uklanjanje trupa značilo bi gubitak ključne poluge potrebne za povratak zaustavljenom dijalogu Beograda i Prištine.

SAD trenutno vodi Regionalno zapovjedništvo istok (KFOR) i od 1999. godine predstavlja "ključni faktor odvraćanja". Iako je predsjednik Donald Trump preuzeo zasluge za sprječavanje sukoba 2025. godine, etničke napetosti na sjeveru Kosova i eskalacija u BiH i dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju.

Opasnost za Bosnu i Hercegovinu i uloga Milorada Dodika

Zastupnici posebno ističu zabrinutost zbog situacije u susjednoj Bosni i Hercegovini. Upozoravaju da čak i percepcija američkog povlačenja može ohrabriti separatističke ambicije čelnika u Republici Srpskoj.

U pismu se izravno spominje Milorad Dodik, kojem je Trump ukinuo sankcije u listopadu, a koji je kritiziran zbog promicanja odcjepljenja i antimuslimanske retorike. Dodik je nedavno pozdravio izbor svog saveznika Siniše Karana za predsjednika Republike Srpske, uz obećanja o odlučnim mjerama protiv „neprijatelja“ i korištenje uvreda protiv Bošnjaka.

"U kontekstu eskalacije retorike, percepcija američkog povlačenja može ohrabriti nacionalističke agende na Kosovu i u Srbiji, ali i separatističke ambicije u Republici Srpskoj, potkopavajući državnu koheziju u BiH“, napisali su zastupnici.

Unatoč glasinama o povlačenju, iz NATO-a stižu umirujuće poruke. Predstavnik saveza izjavio je da se trenutačno "ne razmatraju značajne promjene" za misiju KFOR-a.

General Alexus G. Grynkewich, vrhovni zapovjednik savezničkih snaga za Europu, potvrdio je pred Senatom važnost misije: "Na Balkanu stalne etničke napetosti i konkurentni vanjski utjecaji stvaraju složeno okruženje. KFOR ostaje glavni jamac sigurnosti na zapadnom Balkanu kao pouzdani agent za sve strane."

Rijedak trenutak jedinstva u Washingtonu

Pismo je rezultat rijetkog dvostranačkog suglasja u podijeljenom Washingtonu. Među potpisnicima su:

Jeanne Shaheen (demokratska senatorica, članica Odbora za vanjske odnose)

Mike Turner (republikanski kongresmen, predsjednik Odbora za obavještajne poslove)

Senatori Roger Wicker, Chuck Grassley, Chris Van Hollen, Thom Tillis, Joni Ernest i drugi.