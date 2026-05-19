Eskalacija sukoba u prosvjedima protiv predsjednika: Suzavci i nasilje na ulicama, traži se humanitarni koridor

Tisuće poljoprivrednika, rudara, učitelja, radnika iz drugih sektora i autohtonih zajednica već tjednima prosvjeduje tražeći povećanje plaća, ekonomsku stabilnost i kraj privatizacije državnih tvrtki. Prosvjed građana Bolivije, koji pozivaju na ostavku presjednika desnog centra Rodriga Paza, eskalirali su u ponedjeljak.

Prosvjednici su došli pred vladine zgrade, interventna policija satima se sukobljavala s ljudima, a trgovine su bile zatvorene i bez zaliha zbog blokada puteva do glavnog grada.

Policija je za upotrijebila suzavac kako bi spriječila prosvjednike da uđu na glavni trg La Paza, gdje se nalaze vladine zgrade, dok su prosvjednici bacali eksploziv i kamenje na njih, piše France 24.

Slike koje je objavila vlada prikazuju prosvjednike kako pljačkaju ured i odlaze s namještajem, računalima, monitorima i drugom opremom.

Vlasti nisu izvijestile o ozlijeđenim osobama, ali AFP je primijetio najmanje dva ranjena prosvjednika. Televizijska postaja Unitel izvijestila je da je privedeno više od 100 ljudi.

Vlasti su zbog nemira na ulicama La Paza vođu prosvjeda optužili za terorizam. Javni tužitelj izdao je nalog za uhićenje Maria Argolla, vođe najvećeg sindikata u zemlji COB, optužujući ga za terorizam i poticanje na zločin.

COB se pridružio pozivima da Paz odstupi.

Teška situacija u zemlji

Andska nacija prolazi kroz najgoru ekonomsku kušnju u posljednja četiri desetljeća, s godišnjom inflacijom koja je u travnju dosegla 14 posto.

Iako se do ponedjeljka navečer u La Paz uglavnom vratio mir, oni na ulicama bijesni su na Paza, konzervativca koji je preuzeo predsjedništvo prije manje od šest mjeseci nakon dva desetljeća socijalističke vladavine.

Ukinuo je dva desetljeća stare subvencije za gorivo koje su iscrpile međunarodne dolarske rezerve državne blagajne, ali do sada nije uspio stabilizirati opskrbu gorivom.

"Želimo da podnese ostavku jer je nesposoban. Bolivija prolazi kroz kaos", rekao je za AFP 60-godišnji poljoprivrednik Ivan Alarcon, koji je putovao oko 90 kilometara kako bi prosvjedovao.

Pristaše bivšeg socijalističkog predsjednika Eva Moralesa, koji je bio na vlasti od 2006. do 2019., stigle su u ponedjeljak u La Paz nakon sedmodnevnog marša iz Orura, oko 180 kilometara južno od glavnog grada.

Prosvjednici su "politički operativci koji žele poslužiti kao odskočna daska" za povratak "uzgajivača kokinog lišća" Moralesa na vlast, rekao je ministar gospodarstva Jose Gabriel Espinoza za televiziju Red Uno.

Na svom X-u, Morales je izrazio solidarnost s prosvjednicima i sindikalne vođe opisao kao žrtve "brutalnog progona".

Nakon sukoba s prosvjednicima u subotu, policija i vojska uspjele su privremeno otvoriti neke ceste u La Paz jer je grad patio od ozbiljne nestašice hrane, lijekova i goriva.

Jedan prosvjednik je poginuo u tim sukobima nakon što je pao u jarak, rekao je zamjenik ministra unutarnjih poslova Hernan Paredes.

Vlada, koja od 10. svibnja dostavlja hranu u glavni grad, najavila je da će u utorak pokušati otvoriti blokirane autoceste oko La Paza na šest sati kako bi uspostavila "humanitarni koridor".

