Raskomadao suprugu i bacio je u septičku jamu! Počelo suđenje monstrumu iz Tenje

Na Županijskom sudu u Osijeku počelo je suđenje 54-godišnjem Robertu Rederu iz Osijeka, optuženom za brutalno ubojstvo supruge Maje Cvitanović Reder (44) prošle godine.

Prema optužnici, nakon što ju je usmrtio, njezino je tijelo raskomadao te dijelove bacio u septičku jamu u dvorištu obiteljske kuće.

Kako bi prikrio zločin, policiji je prijavio njezin nestanak.

Tek kada su istražitelji posumnjali da bi upravo on mogao biti počinitelj, pretragom septičke jame pronađeni su dijelovi tijela ubijene žene.

Optužnica protiv Redera podignuta je u veljači ove godine zbog kaznenog djela teškog ubojstva ženske osobe.

Okrivljenika se tereti da je u razdoblju od 2. kolovoza do 2. rujna 2025. godine u Tenji zbog narušenih bračnih odnosa u nakani da usmrti suprugu, koju je prethodno zlostavljao, oštrim predmetom zadao više uboda po cijelom tijelu, uslijed čega je preminula. Dijelovi tijela preminule pronađeni su u dvorištu njihove obiteljske kuće.

U optužnici je Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku predložilo sudu produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela te radi neometanog vođenja kaznenog postupka s obzirom na to da je za navedeno kazneno djelo propisana kazna dugotrajnog zatvora, a okolnosti počinjenja ocijenjene su posebno teškima.

