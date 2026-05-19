trodnevne nuklearne vježbe
Putinova poruka svijetu? Lansiraju balističke i krstareće projektile, u akciji 64.000 vojnika
Piše M. T.,
19. svibnja 2026. @ 10:51
Rusija danas započinje opsežne trodnevne nuklearne vojne vježbe u kojima će sudjelovati deseci tisuća vojnika, strateški bombarderi, ratni brodovi i nuklearne podmornice.
Rusija u utorak započinje trodnevne nuklearne vojne vježbe koje će uključivati lansiranje balističkih i krstarećih projektila, objavilo je rusko ministarstvo obrane.
HAK upozorava
FOTO Puknuo most na graničnom prijelazu Gradiška: Obustavljen promet
6
Traje očevid
FOTO Stravična nesreća: Motociklist poginuo na licu mjesta
KRISTIJAN ALEKSIĆ
EKSKLUZIVNA SNIMKA Pogledajte kako je uhićen ubojica iz Drniša
U vježbama će sudjelovati oko 64.000 vojnika i 7.800 komada vojne opreme, a cilj je uvježbavanje "pripreme i uporabe nuklearnih snaga u slučaju agresije".
U manevrima će sudjelovati ruske raketne snage, Sjeverna i Pacifička flota, strateško zrakoplovstvo te postrojbe iz Lenjingradske i Središnje vojne oblasti, priopćilo je ministarstvo.
Bit će angažirano više od 200 raketnih sustava, 140 zrakoplova, 73 ratna broda i 13 podmornica, uključujući osam strateških nuklearnih podmornica.
Vježbe će također obuhvatiti obuku za uporabu ruskog taktičkog nuklearnog oružja raspoređenog u Bjelorusiji, navodi rusko ministarstvo obrane, prenosi Reuters.