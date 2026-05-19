Turudić o ubojici iz Drniša: "Dva su odvjetnika davala različite odgovore, znate kojem se priklanjam"

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić komentirao je ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca, kojeg je u Drnišu ubio osuđeni ubojica kojemu je još 2023. godine nađeno ilegalno oružje, ali zbog čega nije završio ni na sudu ni u istražnom zatvoru.

"Kazneni postupak dolazi na kraju, mi dolazimo na kraju, kad se cilj ne može ostvariti drugačije. Ne bježim od odgovornosti, utvrdit ćemo što se dogodilo i preuranjeno je sad nešto govoriti", rekao je Turudić.

Naveo je da su sudovi prespori.

"Uvijek govorim da sudovi i Državno odvjetništvo postupaju po načelu spojenih posuda i ovisni su jedni o drugima", poručio je.

Odgovorio je i na pitanje je li Općinski sud u Šibeniku, gdje je Aleksiću zbog ilegalnog oružja trebalo biti suđeno, imao dovoljno alata.

"Uvijek treba postupak završiti što je prije moguće. Da je bio završen na vrijeme, bio bi završen, ovako nije ni započeo. Nije to jedina stvar u pravosuđu, imamo gomilu neriješenih predmeta", napomenuo je Turudić.

Vlada, ustvrdio je, stalno radi na ovakvim problemima.

"Mijenja se zakonodavna infrastruktura, povećane su plaće dužnosnicima. Nema tu rješenja za 15 dana, to je dugotrajan rad", poručio je.

Upitan je i zašto Aleksiću zbog oružja 2023. godine nije određen istražni zatvor.

"Istražni bi zatvor, da je određen, mogao trajati najviše tri mjeseca i on bi 2023. godine bio vani. Dva su odvjetnika davala različite odgovore, vi znate kojem se ja odvjetniku priklanjam", zaključio je Turudić.

Iako glavni državni odvjetnik nije naveo o kojim se odvjetnicima radi, vjerojatno je riječ o Branku Šeriću i Ljubi Pavasoviću Viskoviću.

Dok je Šerić, unatoč teškim kritikama na račun sporosti sustava, izrazio zadovoljstvo reakcijom izvršne vlasti te istaknuo da ga je ugodno iznenadio istup nadležnog ministra Damira Habijana, Pavasović Visković Habijanovim izjavama nije bio impresioniran.