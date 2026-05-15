Kaos zbog vala nasilja, prosvjednici željeli nasilno svrgnuti predsjednika: "Ne želimo dijalog, ima dvije mogućnosti"

Potpuni kaos izbio je na bolivijskim ulicama nakon što su rudari su ušli u glavni grad La Paz i potukli se s policijom koja ih je pokušala spriječiti u namjeri da provale u ured čelnika države, Rodriga Paza.

Nemiri označavaju eskalaciju višetjednih društvenih nemira, a rudari odbacuju dijalog i zahtijevaju hitan odlazak predsjednika, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Lara Švigir.

"Dajte ostavku ili ćemo vas izbaciti. Imate samo dvije mogućnosti. Nećemo postavljati više nikakve zahtjeve jer ih nikada nećete ispuniti, ni za jedan sektor", rekao je rudar Prudencio Nina.

"Ne želimo dijalog niti bilo što. Želimo samo ostavku predsjednika bez obzira na sve. Ili će otići na dobar način ili će otići s društvenim previranjima", poručio je rudar Walter Poma.

Glavni razlog prosvjeda je duboka ekonomska kriza: nestašica goriva, visoka inflacija, rast cijena hrane, pad domaće proizvodnje energije. Prosvjedima su se pridružili i učitelji, ruralni radnici te autohtone skupine.

Situacija je posljednjih dana eskalirala. Blokirane su ceste diljem zemlje, tisuće kamiona stoje, a pojavile su se nestašice hrane i medicinskog kisika.

Aktualni predsjednik Paz došao je na vlast tek prije nekoliko mjeseci, nakon gotovo 20 godina lijeve vlasti u Boliviji. Obećao je tržišne reforme i stabilizaciju ekonomije, ali dio stanovništva smatra da samo pogoršava životni standard.

