"To je bilo rizično, opasno i drsko": Zbog jedne vožnje muškarac ide u zatvor na 120 dana

Muškarac (34) koji je počinio čitav niz teških prometnih prekršaja presudom Općinskog prekršajnog suda u Makarskoj završio je u zatvoru na 120 dana, a morat će platiti i 1560 eura novčane kazne.

Kako se doznaje u splitskoj policiji, presudio mu je Općinski prekršajni sud u Makarskoj jer je 29. travnja u noćnim satima na području Gradca i Živogošća počinio niz teških prometnih prekršaja.

Postupajući po optužnom prijedlogu makarske policije sud je utvrdio da se vozač nije zaustavio na znak policijskih službenika, da se nije pridržavao prometnih znakova i svoje prometne trake, da je nesigurno skretao i mijenjao smjer kretanja, nije koristio pokazivač smjera, naglo je povećavao brzinu pri čemu je došlo do proklizavanja kotača, izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom, napustio mjesto događaja, odbio testiranje na droge te upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje.

Sud mu je za devet prekršaja izrekao novčane kazne u ukupnom iznosu od 1560 eura, a za dva prekršaja, odbijanje testiranja na droge i upravljanje vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, izrečeno mu je 120 dana zatvora.

U obrazloženju presude sud je posebno naveo kako je riječ o višestruko prekršajno kažnjavanoj osobi te da dosadašnje novčane kazne i ranije izrečene zatvorske kazne nisu ostvarile svrhu sankcioniranja.

Sud je njegovo ponašanje ocijenio kao rizično, opasno i drsko, uz naglasak da je tijekom bijega doveo u opasnost svoje putnike, druge sudionike u prometu i policijske službenike koji su postupali u noćnim uvjetima smanjene vidljivosti.