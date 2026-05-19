FOTO Prometni kolaps na granici, čeka se i do 16 sati! Pogledajte kako izgleda urušeni most

Ograda mosta preko Save kod Gradiške na bosansko-hercegovačkoj strani najfrekventijeg graničnog prijelaza između Hrvatske i Bosne i Hercegovine urušila se što je dovelo do obustave prometa.

"Zbog urušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen pomet na graničnom prijelazu Gradiška. Na graničnim prijelazima Kostajnica, Kozarska Dubica i Gradina pojačan je promet", stoji u objavi BIHAMK-a.

Na stranicama HAK-a stoji kako se na graničnom prijelazu Donja Gradina čeka i do 16 sati za teretna vozila te 2 sata na osobna.

Pojačan je i promet na graničnom prijelazu Kozarska Dubica gdje se na ulaz čeka 3 sata.

Prema dostupnim snimkama koje su objavili lokalni mediji u BiH urušila se ograda dijela mosta koji je izgrađen početkom 60-ih godina prošlog stoljeća.

Most kod Gradiške deseteljećima je usko grlo u prekograničnom prometu jer ga svakodnevno prelaze stotine kamiona i putničkih vozila a na bosanskohercegovačkoj strani od njega vodi tek uska cesta kroz naselje pa su česta zagušenja prometa.

Zbog toga je sagrađen novi most preko Save kao i granični prijelaz no on još nije u funkciji zbog unutarnjih prijepora u BiH.

Otvaranje prijelaza blokira član Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje BiH (UNO) Zijad Krnjić koji ne želi dati suglasnost za izmjene pravilnika o carinskoj službi pa na prijelaz ne mogu biti raspoređeni carinici niti se može provoditi carinski nadzor.

Krnjić svoju suglasnost uvjetuje izmjenama koeficijenata po kojima se prihodi od PDV-a dijele između entiteta i tvrdi da je postojećim omjerima oštećena Fderacija BiH.

Hitno se sastaje Vijeće ministara

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u 11 sati održava izvanrednu telefonsku sjednicu radi donošenja hitnih mjera za uspostavu privremenog novog graničnog prijelaza.

S obzirom na ozbiljnost situacije i potencijalne posljedice po protok ljudi i robe, na sjednici će biti razmatrana odluka o privremenom stavljanju u funkciju novog graničnog prijelaza kako bi se što prije omogućilo nesmetano odvijanje prometa i spriječilo stvaranje velikih gužvi na alternativnim pravcima, piše Dnevni avaz.

