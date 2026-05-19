FOTO Strašna prijevara diljem Europe: Prodavali lažne lijekove za teške bolesti i bogatili se

Europol je podržao veliku međunarodnu operaciju usmjerenu na razbijanje kriminalne mreže koja se skoro dva desetljeća bavila proizvodnjom, distribucijom i prodajom krivotvorenih lijekova i dodataka prehrani diljem Europe.

Operacija je provedena u Poljskoj, Rumunjskoj, Mađarskoj, Bugarskoj i Moldaviji, uz sudske zahtjeve u još deset zemalja, a u istrazi je sudjelovao i Zajednički istražni tim osnovan pri Eurojustu. Kriminalnu organizaciju činili su državljani Rumunjske, Moldavije, Bugarske, Estonije, Poljske i Ukrajine, a istražitelji procjenjuju da je mreža ostvarila najmanje 240 milijuna eura ilegalne zarade. Samo tijekom 2021. godine prihodovali su oko 70 milijuna eura.

Mreža je iskorištavala ranjivost teško oboljelih osoba promovirajući neodobrene dodatke prehrani kao navodne lijekove za ozbiljne bolesti poput raka, dijabetesa, psorijaze i pretilosti. Proizvodi su se reklamirali preko manipulativnih oglasa, lažnih preporuka liječnika i poveznica koje su oponašale službene zdravstvene stranice kako bi žrtve stekle dojam vjerodostojnosti.

Istražitelji navode kako su vođe organizacije osnovali naizgled legitimne tvrtke s registriranim sjedištima i bankovnim računima u više država kako bi prikrili ilegalno poslovanje. Članovi mreže bili su zaduženi za administraciju, zapošljavanje novih suradnika, upravljanje internetskim stranicama i promociju proizvoda putem društvenih mreža i lažnih korisničkih računa.

Pozivni centri u Moldaviji i Rumunjskoj koristili su osobne podatke kupaca za dovršavanje prodaje, dok su novi članovi organizacije obučavani kako koristiti lažne profile, proxy-servise i druge alate za prikrivanje identiteta na internetu. Posebne marketinške kampanje bile su usmjerene na starije osobe i građane istočne Europe, gdje je povjerenje u liječnike i medicinske preporuke i dalje vrlo izraženo.

Glavni akcijski dan bio je 12. svibnja, kada su vlasti provele ukupno 138 pretraga u Bugarskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj i Moldaviji. Uhićeno je najmanje devet osoba, a zaplijenjeni su elektronički uređaji, gotovina, lažni dodaci prehrani, nekretnine i druga imovina vrijedna najmanje 17,7 milijuna eura.

U Bugarskoj je otkriveno glavno skladište kriminalne mreže u kojem su pronađeni deseci tisuća paketa s više od 300 vrsta ilegalno proizvedenih dodataka prehrani. Policija je ondje pronašla i strojeve za proizvodnju, visokotehnološku opremu, kemijske tvari, gotove proizvode te pošiljke pripremljene za slanje kupcima.

Rumunjske vlasti blokirale su čak 196 internetskih stranica koje su služile za promociju i prodaju spornih proizvoda, dok je u Poljskoj zamrznuta imovina vrijedna 1,8 milijuna eura.

Europol upozorava kako proizvodi koje je nudila kriminalna mreža nisu bili legalno registrirani, nisu imali potrebna odobrenja ni kliničke provjere te su predstavljali ozbiljan rizik za zdravlje građana. Građanima savjetuju da lijekove i dodatke prehrani kupuju isključivo u registriranim i provjerenim ljekarnama.