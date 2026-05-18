Putinov saveznik pokrenuo vojne vježbe s nuklearnim oružjem: Otkrili što im je cilj

Rusija i Bjelorusija započele su u ponedjeljak novu vojnu vježbu u kojoj će se vojne postrojbe oružanih snaga zadužene za borbeno raspoređivanje nuklearnog oružja i nuklearnu potporu obučavati za korištenje modernog oružja, uključujući specijalno streljivo.

"Svrha vježbe je poboljšati razinu obučenosti osoblja, provjeriti spremnost naoružanja, vojne i specijalne opreme za izvršavanje misija te organizirati borbeno raspoređivanje iz područja koja nisu obuhvaćena planovima", priopćili su iz bjeloruskog Ministarstva obrane.

U događaju, naveli su, sudjeluju vojne jedinice raketnih snaga i zrakoplovstva. Tijekom vježbe će bjeloruske snage u interakciji s ruskom stranom uvježbavati isporuku nuklearnog streljiva i njegovu pripremu za raspoređivanje.

"Glavna značajka ovog događaja bit će provjera spremnosti za izvršavanje borbenih zadataka raspoređivanja iz nepripremljenih područja diljem cijelog teritorija Bjelorusije. Napori će biti usmjereni na pitanja prikrivenosti, kretanja na značajne udaljenosti i izvođenja izračuna za raspoređivanje snaga i sredstava", dodali su.

Iz Rusije i Bjelorusije napominju da se radi o planiranom događaju te da vježba nije usmjerena protiv trećih zemalja i ne predstavlja prijetnju sigurnosti u regiji.