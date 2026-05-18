Našli su ga s oružjem, morali su ga vezati: Policija objavila detalje uhićenja ubojice iz Drniša

Osumnjičeni 50-godišnji Kristijan Aleksić za ubojstvo mladića u Drnišu uhićen je u ponedjeljak rano ujutro. Doveden je u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje.

Policajci su ga uočili na prilazu u grad u 2:30 i brzo reagirali. Svladan je uz uporabu sredstava prisile – tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje, a kod njega je pronađeno vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 centimetara, objavila je šibensko-kninska policija.

U potrazi za Aleksićem, koji je, kako se sumnja, ubojstvo počinio u subotu navečer, sudjelovao je maksimalan broj policijskih službenika, službenih pasa tragača, uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i dronove.