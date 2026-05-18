FOTO Pogledajte kako je priveden ubojica maturanta iz Drniša

Kristijan Aleksić, koji je osumnjičen da u subotu u Drnišu ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavljao pizzu, priveden je.

Nakon hladnokrvnog ubojstva Aleksić je pobjegao i skrivao se, te je za njim pokrenuta velika akcija u kojoj su sudjelovali dronovi, helikopteri i velik broj policajaca.

Nakon intenzivne potrage koja je započela u subotu navečer Aleksić je u službene prostorije policije priveden u ponedjeljak ujutro.

