Počela vojna vježba od koje strepi istok Europe: Testirat će nuklearno oružje blizu granice NATO-a

Rusija i Bjelorusija započele su u petak veliku zajedničku vojnu vježbu na pragu NATO-a koja će uključivati ​​vježbe u objema zemljama te u Baltičkom i Barentsovom moru, priopćilo je rusko ministarstvo obrane.

Vježba Zapad-2025, demonstracija sile Rusije i njezina bliskog saveznika, održava se u iznimno napetom trenutku rusko-ukrajinskog rata, dva dana nakon što je Poljska, uz podršku svojih saveznika u NATO-u, oborila sumnjive ruske dronove iznad svog zračnog prostora.

Vježba Zapad bila je zakazana mnogo prije incidenta s dronom, za koji je Rusija negirala odgovornost.

Vježba će trajati do 16. rujna.

Što će vježba uključivati?

"Ciljevi vježbi su poboljšanje vještina zapovjednika i stožera, poboljšanje razine suradnje i terenske obuke regionalnih i koalicijskih skupina trupa", priopćilo je ministarstvo obrane na Telegramu.

U prvoj fazi, trupe će simulirati odbijanje napada na Rusiju i Bjelorusiju, čiji je savez poznat kao Savezna država, piše Reuters.

Druga faza bit će usmjerena na "obnavljanje teritorijalnog integriteta Savezne države i uništenje neprijatelja, uključujući i sudjelovanje koalicijske skupine snaga iz prijateljskih država", priopćilo je ministarstvo.

Bjeloruski ministar obrane Viktor Krenjin u kolovozu je najavio da će Zapad-2025 uključivati ​​obuku u korištenju nuklearnog oružja i ruskog naprednog raketnog sustava Orešnik.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u četvrtak da vježbe, uključujući i one u blizini poljske granice, nisu usmjerene protiv bilo koje druge zemlje.

No, incident s dronom iznad Poljske ovog tjedna na Zapadu je doživljen kao poziv na uzbunu za NATO i test njegovih odgovora. Zapadne zemlje nazvale su to namjernom provokacijom Rusije, što je Moskva demantirala.

Visoki ruski diplomat u Poljskoj rekao je da su dronovi došli iz smjera Ukrajine. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su njihovi dronovi izveli napad u zapadnoj Ukrajini, ali da nisu planirali pogoditi nikakve ciljeve u Poljskoj.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je ruski upad dronova u Poljsku mogao biti pogreška:"Nisam sretan ni zbog čega vezanog uz cijelu situaciju, ali nadam se da će tome doći kraj".

Čak i prije incidenta, poljski premijer Donald Tusk opisao je nadolazeće manevre "Zapad" kao "vrlo agresivne" i najavio da će Poljska zatvoriti granicu s Bjelorusijom u četvrtak u ponoć.

Bjelorusija također graniči s članicama NATO-a Litvom i Latvijom. Litva je izjavila da štiti svoju granicu zbog vojne vježbe.

Zapad-2025

Ovogodišnje ratne vježbe također su namijenjene uvježbavanju donošenja odluka o korištenju ruskog nuklearnog oružja i raketa srednjeg dometa sposobnih za nuklearno nošenje, koje je Moskva obećala isporučiti Minsku. Rusija nije rekla koliko je taktičkog nuklearnog oružja rasporedila u Bjelorusiji, ali Lukašenko je u prosincu rekao da njegova zemlja ima nekoliko desetaka.

Vježbe su već izazvale zabrinutost Ukrajine i drugih zemalja koje graniče s Bjelorusijom - poput Latvije, Litve i Poljske - koje će pomno pratiti događaje nakon što su posljednje vojne vježbe Zapad 2021. djelomično korištene kao pokriće za premještanje ruskih trupa u Bjelorusiju, odakle su potom ušle u Ukrajinu u veljači 2022.

Rusija, međutim, provodi i tri odvojene vježbe sa zemljama Organizacije ugovora o kolektivnoj sigurnosti (CSTO) - vojnog bloka koji uključuje Armeniju, Bjelorusiju, Kazahstan, Kirgistan, Rusiju i Tadžikistan, što bi moglo prikriti pravu veličinu Zapada.

Ipak, očekuje se da će Zapad biti daleko manjeg opsega od procijenjenih 200.000 vojnika koji su sudjelovali u posljednjim iteracijama vojnih vježbi 2021. godine, piše Radio Free Europe.