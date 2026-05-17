Šef SDP-a opleo po Plenkoviću pa poručio: "Fašisti su moderni radikalni desničari koji nose odijela"

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je u nedjelju na stranačkoj izbornoj konvenciji Koprivničko-križevačke županije da inflacija ima ime i prezime te prozvao pritom premijera Andreja Plenkovića, dok je reizabrani predsjednik županijskog SDP-a Tomislav Golubić izrazio uvjerenje da će zadržati status najjače političke opcije u županiji.

"Fašizam prošlosti nije isti fašizmu sadašnjosti. Danas je on promijenio izgled i model. Više to nisu ljudi s dva zuba koji jedu janjetinu i luk. Fašisti su moderni radikalni desničari koji nose odijela, znaju jesti nožem i vilicom, čak se i salvetom služe. No, pomaknuli su granicu desnog centra udesno dozvolivši da se u Hrvatskoj događa ovo što se događa, isključivost i zabrane", rekao je Hajdaš Dončić.

Osvrnuo se i na problem inflacije, rekavši da ona ima ime i prezime, a zove se Andrej Plenković, ustvrdivši kako on dopušta da banke, trgovački lanci i telekomi imaju poslovnu agendu maksimiziranja marži.

Hajdaš Dončić novinarima je nakon konvencije izjavio da je danas na snazi politički model koji okupira institucije. To se dobro vidjelo, kazao je, kod izbora sudaca za Vrhovni i Ustavni sud.

Naglasio je da javne usluge kao što su školstvo i zdravstvo moraju ostati dostupne svim građanima i ne smiju biti u funkciji stvaranja profita.

Čelnik SDP-a rekao je okupljenim delegatima Koprivničko-križevačke županije da je dosta beskorisnih rasprava unutar stranke i tisuću puta prožvakanih tema.

"Moramo prestati biti arhitekti nostalgije, moramo biti vizionari budućnosti", poručio je te istaknuo da država i privatni sektor mogu ići ruku pod ruku stvaranjem dodane vrijednosti, ali kroz drugačiju raspodjelu kapitala.

Modernu socijaldemokraciju definirao je kao domoljublje koje uključuje, a ne isključuje, kojoj je antifašizam u venama te čija politika podrazumijeva inkluzivnost i pravednost.

"SDP-ov je program pravo na stan, program je to poštenja, pravednih mirovina i ono što je najvažnije, plan da država bude efikasnija, odnosno da se 30 posto smanje procedure", riječi su Hajdaša Dončića.

Tomislav Golubić ponovno je izabran za predsjednika Koprivničko-križevačkog SDP-a kao jedini kandidat.

Novinarima je rekao da je konvencija uspješno održana te je zahvalio članovima na ukazanom povjerenju.

"Siguran sam da ćemo zadržati status najjače političke opcije u Koprivničko-križevačkoj županiji", kazao je Golubić.