Kontroverzna "Tiger Queen" pod povećalom: Tigar iz njezine nastambe pobjegao i teško ozlijedio muškarca

Tigar koji je u nedjelju na periferiji njemačkog grada Leipziga napao i teško ozlijedio 72-godišnjaka ustrijeljen je "kako bi se otklonila daljnja opasnost".

Vjeruje se da je odbjegli tigar bio u vlasništvu njemačke "Tiger Queen" (Kraljice tigrova) Carmen Zander te da je pobjegao iz nastambe, odnosno njezina privatnog ograđenog prostora.

Životinja je bila jedna od osam velikih mačaka koje su bile smještene u industrijskom području u blizini Schkeuditza. Lokalna policija oko 12:50 zaprimila je dojavu, a za BBC su potvrdili da se 72-godišnji muškarac u trenutku napada nalazio unutar ograđenog prostora za životinje.

Nakon toga je životinja pobjegla iz nastambe, a policija ju je ubrzo pronašla i ustrijelila. Glasnogovornik je rekao da se istražuje kako je tigar pobjegao. Nijedna druga životinja nije napustila nastambu, a policija planira pretragu dronom kako bi se osiguralo da je područje potpuno sigurno.

Načelnik okruga Thomas Druskat pozvao je da se ostale životinje premjeste i rekao da je "nezamislivo" što se moglo dogoditi da je netko drugi nastradao.

Lokalni stanovnici opisali su za DPA incident kao strašan i zabrinjavajući, a jedan je tvrdio da životinje nisu držane u odgovarajućim uvjetima. Organizacija za prava životinja PETA pozvala je vlasti na reakciju navodeći da su potrebna stroža pravila za zaštitu životinja u privatnom vlasništvu.

Prema Zanderinoj internetskoj stranici, "Tiger Queen" organizira "nezaboravne i jedinstvene" događaje gdje se posjetitelji mogu približiti tigrovima, a uz plaćanje mogu i "maziti moćne životinje od 250 kilograma".

Drugi dio stranice prikazuje fotografije osam tigrova – za tri se navodi da su u posljednjih devet godina uginula. Među njima su 190 kg teška Kiara, 20-godišnja Aschanti i dvogodišnji mladunac Imana.

Objave na društvenim mrežama koje se pripisuju trenerici prikazuju fotografije tigrova u ograđenim prostorima. Navodi da se brine o tigrovima i da su zdravi, "u okruženju prilagođenom životinjama".