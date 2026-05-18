Zaronili su u "špilju morskih pasa" i nestali: Cure novi mučni detalji tragedije talijanskih ronilaca na Maldivima

Trojica finskih speleoronilaca danas su na Maldivima nastavili potragu za tijelima četvero talijanskih ronilaca koji su stradali u nesreći u podvodnim špiljama. Specijalizirani finski tim stigao je u nedjelju, objavila je europska ronilačka mreža DAN Europe.

Tragedija se dogodila u četvrtak na atolu Vaavu, gdje je skupina talijanskih ronilaca istraživala špiljski sustav na dubini od oko 50 metara. Maldivske nacionalne obrambene snage (MNDF) priopćile su u petak kako je pronađeno tijelo jednog od stradalih.

"Tijelo je izvučeno iz unutrašnjosti špilje s dubine od približno 60 metara. Pretpostavlja se da se i ostali ronioci nalaze unutar tog špiljskog sustava, dugog oko šezdeset metara", stoji u priopćenju MNDF-a.

U akciji potrage finski ronioci Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund i Patrik Grönqvist surađuju s maldivskim snagama i ostalim nadležnim službama.

Akcija izvlačenja tijela privremeno je prekinuta nakon što je u subotu od posljedica dekompresijske bolesti preminuo pripadnik MNDF-a, stožerni narednik Mohamed Mahudhee, koji je sudjelovao u potrazi.

Dodatne poteškoće stvarali su i izrazito loši vremenski uvjeti te nemirno more.

U špilji se nalaze tijela Monice Montefalcone, njezine kćeri Giorgije Sommacal, Muriel Oddenino i Federica Gualtierija.

Tijelo pete žrtve, Gianluce Benedettija, izvučeno je još u petak.

Monica Montefalcone i Giorgia Sommacal Foto: Društvene mreže/Screenshot

Ronilački tim jutros je u 9 sati po lokalnom vremenu održao operativni sastanak, a dva sata kasnije brodom je krenuo prema mjestu zarona.

Vremenske prilike zasad su povoljne, no konačna procjena ovisit će o uvjetima pod morem. Speleoronioci koriste rebreathere - zatvorene sustave za disanje pod vodom - kao i mješavinu plinova Trimix, koja sadrži dušik, helij i kisik te je prilagođena ronjenju na velikim dubinama.

U akciji se služe podvodnim skuterima.

Glasnogovornik maldivskog predsjednika Mohameda Muizzua izjavio je da su talijanski ronioci koji su stradali u tragediji na Maldivima imali dozvolu za istraživanja na dubinama do 50 metara, no da se na službenom popisu istraživačkog tima ne nalaze imena dvojice od petero poginulih ronilaca.

Na službenom popisu tako nisu bili kći biologinje i vodič.

Također, u dokumentaciji nije bilo navedeno da će se provoditi ronjenje u podvodnim špiljama.

U razgovoru za Corriere della Sera Mohamed Hussain Shareef objasnio je kako tim Sveučilišta u Genovi već najmanje četiri godine provodi znanstvena istraživanja na Maldivima te da je nadležnom Odjelu za istraživanje mora predao projekt vezan uz meke koralje i sastav koraljnih grebena, nakon čega je dobio potrebna odobrenja.

Dodao je kako ograničenje ronjenja do 30 metara vrijedi isključivo za rekreativne zarone, dok istraživački timovi mogu tražiti dopuštenje za veće dubine, a na Maldivima ne postoji poseban zakon koji bi to zabranjivao.

"Glavni problem jest činjenica da je riječ o ronjenju u špilji, a koliko nam je poznato, to nije bilo navedeno u njihovu istraživačkom prijedlogu. Precizirali su atole na kojima će raditi, ali ne i konkretne lokacije zarona", rekao je Shareef.

Na pitanje predstavlja li to pravni problem odgovorio je negativno, istaknuvši kako vlasti nisu imale razloga sumnjati u tim koji je već mnogo puta ronio na Maldivima.

"Za nas nema pravnih prepreka, ali vlada nije znala da planiraju ronjenje u špilji", kazao je.

Pojasnio je i da su na popisu istraživačkog tima bila navedena trojica od petero poginulih ronilaca - biolog Federico Gualtieri, istraživačica Muriel Oddenino i profesorica Monica Montefalcone.

Istodobno je potvrdio postojanje službene dozvole koja je vrijedila od 3. do 17. svibnja za šest različitih atola, među kojima i Vaavu, gdje se nesreća dogodila. U dozvoli su bili navedeni brod Duke of York i korištena oprema, iako vlasti još uvijek istražuju kakvu su opremu ronioci imali tijekom kobnog zarona.

Prema dokumentu iz veljače, istraživanja su se trebala odvijati na dubinama između nula i 50 metara. Na opasku da pojedine špilje dosežu i 60 metara dubine, glasnogovornik predsjednika rekao je kako istraga još utvrđuje do koje su dubine ronioci zapravo stigli.

"Ulaz u špilju nalazi se na 47 metara. Ovo je i za nas bio iznimno težak udarac. Italiju vežu posebni odnosi s Maldivima, a profesorica Montefalcone bila je osoba koja je velik dio svojeg profesionalnog života posvetila istraživanjima u našoj zemlji", zaključio je Shareef.