Ministar o ubojici iz Drniša: "Policija je svoj posao obavila svaki put. Ali pitanje koje postavljaju građani legitimno je"

U potrazi za Kristijanom Aleksićem (50), osumnjičenim za ubojstvo mladića (19) koji mu je dostavljao pizzu, sudjelovao je maksimalan broj policijskih službenika i službenih pasa tragača, uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i dronove.

Aleksić, koji se skrivao više od 24 sata, uhićen je u 2:30 u ponedjeljak na području Drniša na prilazu u grad, a od ranije je poznat policiji, između ostalog jer je ranije ubio mladu djevojku.

Svi se pitaju isto – kako je moguće da je taj čovjek uopće bio na slobodi? Ljudi su ga se bojali, policija je kod njega pronašla i oružje, a on je i dalje šetao gradom i sijao strah. Tko je zakazao?

Policija je svoj posao obavila i ranije i sada, ali pitanje koja postavjaju građani, legitimno je, poručio je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u izjavi za medije u Rovinju.

"Riječ je o strašnoj tragediji", istaknuo je Božinović, koji je odmah izrazio duboku sućut obitelji ubijenog mladića te naglasio da je policija dobro obavila svoj posao i poručio: "Svatko tko bježi od zakona mora znati da će biti pronađen."



"Policija je radila svoj posao tada, radi ga i danas", rekao je, ali dodao i da razumije pitanje koje si postavlja javnost - kako je taj čovjek mogao biti na slobodi.

"Policija je prema toj osobi i ranije postupala te ju je više puta kazneno prijavljivala. Nakon prvog ubojstva bio je uhićen i osuđen. Policija je postupala i kasnije, 2023. je pronađeno ilegalno oružje", kazao je Božinović.

"Radi se o jednostavnom kaznenom postupku koji ne bi trebao dugo trajati. No, jasno mi je pitanje građana kako je moguće da je takav čovjek mogao biti na slobodi. To je legitimno pitanje i ono mora dobiti odgovor. Sve okolnosti i postupanje nadležnih moraju biti analizirane", istaknuo je.

Što se tiče mogućnosti da je bilo propusta, odvratio je: "U ovom tragičnom trenutku kada je izgubljen mladi život, kada javnost s pravom traži odgovore, budimo odgovorni da ne tražimo krivce tamo gdje ih nema. Policija je radila svoj posao i ne samo sada. Ta osoba je zbog prvog ubojstva bila uhićena i osduđena. Policija je postupala i kasnije"

"Ne želim da se policijske službenike trpa u isti koš kada to ne zaslužuju", naglasio je i dodao: "Policija je svoj posao obavila svaki put."



"Hoće li netko i koliko ostati lišen slobode, o tome odlučuju drugi"; podsjetio je.