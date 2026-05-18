Ovo su nove cijene goriva: Vozači, provjerite što će vas sutra dočekati na benzinskim postajama

U ponedjeljak je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe o cijenama goriva.

"Uredbom o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju je dodatno snižena trošarina na bezolovni motorni benzin za 2 eurocenta kako bi cijena ovog goriva ostala na prošlotjednoj razini, te trošarina na dizel, čije je smanjenje sve do europskog minimuma produljeno za još dva tjedna", poručeno je iz Vlade.

Također je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1545 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1045 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0436 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,8737 EUR/kg smjesa propan-butan za boce, odnosno 0,4116 EUR/kg za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje.



Nove cijene iznosit će:

· 1,64 EUR/l za benzinsko gorivo (nema promjena)

· 1,66 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,06 EUR/l)

· 1,15 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,07 EUR/l)

· 1,44 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,14 EUR/kg)

· 2,02 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,14 EUR/kg).

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, one bi iznosile:

· 1,82 EUR/l za benzinsko gorivo

· 1,87 EUR/l za dizelsko gorivo

· 1,22 EUR/l za plavi dizel

· 1,59 EUR/kg za UNP za spremnike

· 2,30 EUR/kg za UNP za boce.