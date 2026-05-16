Sud je vratio na posao nakon četiri godine, ona poručila bivšem šefu, a sad ministru: "U panici si jer gradiš političku karijeru"

Bivša predstojnica Klinike za radioterapiju i onkologiju riječkog KBC-a Ingrid Belac-Lovasić, čiji je izvanredni otkaz sud proglasio nedopuštenim, poručila je u subotu da je ministar Alen Ružić jučer nanio štetu njezinom ugledu i neistinito rekao da je kod davanja otkaza postupio po zakonu.

Ružić, koji je obnašao funkciju ravnatelja KBC-a Rijeka kad je tadašnja predstojnica dobila izvanredni otkaz, odgovorio je u petak novinarima u Čakovcu da je "u tom trenutku postupio zakonito i u interesu najosjetljivijih pacijenata na Klinici i KBC-u te u korist državnog proračuna".

Belac-Lovasić odgovorila je da presuda ima svoju obvezujuću izreku te da je donošenje takve izreke srž sudskog postupka. ”Sud je, nakon četiri godine i iznesenih dokaza moj izvanredni otkaz proglasio nezakonitim i naložio moj povratak na posao. Obrazloženje je dio koji ne obvezuje i njime se sad druga strana koristi prema potrebi, uzimajući ono što im se sviđa ili im konvenira”, navela je Belac-Lovasić.

Poručila je da joj je jasna panika kod osoba koje upravo grade svoju političku karijeru, ali i naglasila da je sudski postupak vodila kako bi zaštitila i ostvarila svoja zakonska i ustavna prava te ne želi da se njezina pravna bitka pretvori u političko nadmudrivanje.

Napomenula je da je Ružić dao jučer priopćenje brojnim medijima kojim šteti njezinom ugledu i obrazlaže da je u trenutku davanja izvanrednog otkaza postupio po zakonu, što je kaže Belac-Lovasić „očita neistina”.

Ružić je jučer rekao novinarima, osvrćući se na pravomoćnu presudu da se presuđeni trošak dijeli te je sve dalje pitanje interpretacije presude. "Sud ovom presudom nije doveo u pitanje utvrđeno postojanje propusta u vođenju evidencije, u vođenju skladištenja lijekova i na taj način potvrdio da su učinjeni znatni propusti u obnašanju dužnosti", rekao je Ružić i dodao: "Sve je jasno i ne bih dalje komentirao".

Nedavnom pravomoćnom presudom Županijskog suda u Bjelovaru utvrđeno je da je izvanredni otkaz bivšoj predstojnici Ingrid Belac-Lovasić iz kolovoza 2022. bio nedopušten te da se Belac-Lovasić mora vratiti na posao u KBC Rijeka.

Bivša predstojnica Klinike za radioterapiju i onkologiju dobila je otkaz 4. kolovoza 2022. zbog, kako je navedeno, teških povreda iz radnog odnosa, neadekvatno skladištenih i skrivenih lijekova u podrumskim prostorijama te zbog umjetničkih slika, poklon paketa, boca alkoholnih pića i nakita pronađenog u skladišnim prostorima KBC-a.

Uz nju otkaz su dobile i Vlasta Predovan, tadašnja glavna sestra te medicinska sestra Dinka Milinković. Nepravomoćno je izvanredni otkaz Belac-Lovasić proglašen nedopuštenim u srpnju 2025. na Općinskom sudu u Rijeci.