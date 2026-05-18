SDP i Možemo! u kampanji protiv inflacije, najavili predizbornu koaliciju

SDP i Možemo! kreću u dvomjesečnu kampanju u kojoj će posjetiti dvadesetak gradova gdje će govoriti o rekordnoj inflaciji koja je dosegnula 5,8 posto i o svojim rješenjima protiv rasta cijena, a najavili su i potpisivanje koalicije dviju stranaka za iduće izbore.

U kampanju od srijede kreću čelnici SDP-a i Možemo! Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić sa suradnicima, a ona će biti uvod u potpisivanje predizborne koalicije SDP-a i Možemo! koje se, prema sadašnjim neslužbenim najavama, očekuje u listopadu.

Hajdaš Dončić svim stranačkim organizacijama poslao je dopis, svojevrsno motivacijsko pismo, u kojem pojašnjava razloge pokretanja kampanje, ali ih poziva da i oni sudjeluju u njoj u izravnom razgovoru s građanima.

Prva konferencija za medije na kojoj će najaviti kampanju očekuje se u srijedu u Zagrebu, a već u četvrtak vodstva dviju stranaka odlaze na teren, u Split gdje će građanima predstaviti svoj model izlaska iz krize.

"Inflacija nije samo statistički podatak, nego je to onaj osjećaj nemoći i ljutnje kad se nađemo pred policama trgovina i vidimo cijene koje rastu iz dana u dan, dok istovremeno strani trgovački lanci i banke prijavljuju milijarde eura dobiti", napisao je Hajdaš Dončić u pismu.

To je i onaj osjećaj bijesa kad nas, kako kaže, "premijer Andrej Plenković bahato uvjerava da dijeli pomoć, a zapravo dijeli mrvice iz državnog proračuna koji svi mi punimo".

Hajdaš Dončić: Plenkovićeva Vlada dopušta bogatima da se još više bogate, a trgovcima profite dok domaća poljoprivreda propada

"To nije njegov novac. Ali je njegova inflacija. Glavni krivac za ovakvo stanje je Plenkovićeva vlada koja dopušta bogatima da se još više bogate i trgovcima profite na lošoj uvoznoj hrani, dok naša poljoprivreda propada", naglasio je.

Rekao je i da premijer Plenković ne može osporiti da se tijekom njegovih mandata uvoz hrane, posebno mesa, kruha i mlijeka, udvostručio, pa i više od toga, ali i da on to ne osjeća. "Ne osjećaju to ni njegovi ministri ogrezli u kriminal i korupciju, ne osjećaju to razni Dujići i Sopte koje je uhljebio, niti HDZ-ovi kadrovi koji kradu po sportskim savezima. Ali, ako upitate svog susjeda ili bilo kojeg građanina ispred trgovine, oni će vam potvrditi da stvarnost na policama demantira svaku Plenkovićevu izjavu", dodao je.

Hajdaš Dončić najavio je da kroz zajedničku kampanju i u direktnom kontaktu s građanima, SDP-a i Možemo žele pokazati konkretna rješenja i novu politiku koju će, kaže, provoditi kada preuzmu vlast.

"Plenković više ne čuje niti ne razumije ljude. Živi u zatvorenom krugu vlasti, privilegija i vlastitog ega. Mi nismo takvi, SDP je uz ljude. SDP i Možemo! su jedina brana Plenkovićevoj inflaciji. Suprotstavimo mu se zajedno”, pozvao je lider SDP-a stranačko članstvo.

U svakom gradu, uz aktivnosti čelnika stranaka i njihovih ekonomskih stručnjaka, predviđeno je da se na šetnicama i u centrima postavi posebna izložba koja će pokazati efekte inflacije na ključne prehrambene proizvode, dok će građanima biti ponuđeni informativni materijali, kao i da se upišu u 'Knjigu žalbe' i zabilježe svoja iskustva u vrijeme visoke inflacije.

SDP i Možemo očekuju da će kampanja o problemu inflacije i skupoće, na što se građani najviše žale, biti dobra priprema terena za potpisivanje predizborne koalicije za iduće parlamentarne izbore te izražavaju uvjerenje da će neposrednim, terenskim pristupom uspjeti uvjeriti građane da su bolje rješenje od aktualne vlasti predvođene HDZ-om.