Nižu se rekacije na brutalni napad na stranog radnika: "Ova razina nasilja, bešćutnosti i poniženja zabrinjava"

Iz riječkog HDZ-a u subotu su osudili brutalni fizički napad na stranog pomorca na riječkoj rivi, sa snimki koje su nedavno dospjele u javnost, te naglasili da je Rijeka grad suživota i grad pomoraca poručivši da se takav događaj ne smije relativizirati ni opravdavati.

Posebno, kažu, zabrinjava razina nasilja, bešćutnosti i poniženja kojoj je osoba bila izložena, kao i činjenica da su počinitelji takav čin snimali i dijelili bez ikakvog osjećaja odgovornosti ili ljudskosti.

Rijeka je oduvijek bila otvoren, tolerantan i europski grad, grad pomoraca, rada i suživota različitih naroda i kultura, upravo zato takav događaj predstavlja težak udarac vrijednostima na kojima naš grad počiva i ne smije se relativizirati niti opravdavati, naglasili su u priopćenju iz Gradske organizacije HDZ-a Rijeke.

Hrvatska je, istaknuli su, uređena i sigurna europska država u kojoj nema mjesta nasilju, brutalnosti i uzimanju pravde u svoje ruke, a svatko tko u njoj boravi i radi mora biti zaštićen zakonima i institucijama države, bez obzira na nacionalnost, vjeru ili podrijetlo.

Također, pozdravili su postupanje policije i naveli da očekuju brzo, učinkovito i odlučno utvrđivanje svih okolnosti tog događaja, kao i procesuiranje svih odgovornih osoba. Svatko treba odgovarati za svoje postupke, a nasilje nikada ne može i ne smije biti opravdanje niti obrazac ponašanja, poručili su iz riječkog HDZ-a.

Primorsko- goranska policija izvijestila je da snimka, koja se proširila na društvenim mrežama, prikazuje nasilničko ponašanje više osoba prema muškarcu, da događaj datira iz noći s 31. siječnja na 1. veljače ove godine, a policija o snimci dosad nije imala saznanja.

Napadnut je 25-godišnji strani državljanin, pomorac zaposlen na stranom brodu, kojega su nepoznate osobe fizički napale, ozlijedile te mu otuđile mobitel i novac. Nakon ukazane liječničke pomoći i podnošenja kaznene prijave za razbojništvo i tešku tjelesnu ozljedu, pomorac je s posadom broda otplovio iz riječke luke.

Iz Sindikata pomoraca Hrvatske (SPH) najoštrije su u subotu osudili brutalni napad i pljačku njihovog kolege koji se u Rijeci dogodio prije više od tri mjeseca te naveli da je riječ o teškom kaznenom djelu koje izaziva duboku zabrinutost i ogorčenje u cijeloj pomorskoj zajednici.

Preziremo svaki oblik nasilja, a osobito ono motivirano bojom kože, nacionalnošću ili vjerom žrtve, takvi napadi predstavljaju ozbiljan udar na temeljne vrijednosti sigurnosti, dostojanstva i ravnopravnosti, istaknuli su iz SPH.

U Sindikatu očekuju da hrvatska policija "hitno i temeljito" provede istragu, a pravosudni sustav bez odgode odlučno sankcionira počinitelje i naglašavaju da svako odugovlačenje ili blaga reakcija šalju opasnu poruku toleriranja nasilja.

Poručili su da SPH stoji na raspolaganju svim kolegama kako bi se u hrvatskim lučkim gradovima osjećali što sigurnije.

Smatraju da je posebno sramotno nasilje nad ljudima koji žive i rade u teškim uvjetima, kako bi svojim obiteljima osigurali dostojanstven život te da napadati i pljačkati one koji pošteno i teško zarađuju za život predstavlja dno ljudskog i društvenog posrnuća.

Zajedno s našom krovnom organizacijom Međunarodnom federacijom transportnih radnika (ITF) nastavit ćemo se boriti protiv svih oblika nasilja i diskriminacije, bez iznimke, poručili su iz Sindikata i naglasili da se treba zapitati zašto Hrvatska, poznata po sigurnosti i gostoprimstvu, sve češće svjedoči rasizmu i nasilju koje se prešutno tolerira te da na takve pojave društvo mora reagirati jasno i odlučno.

Riječka policija u subotu se očitovala o video snimci, koja se pojavila na društvenim mrežama, a na kojoj nekoliko osoba ozljeđuje mlađu mušku osobu. Naveli su da je snimka, za koju policija dosad nije znala, stara više od tri mjeseca te da je ozlijeđenom stranom pomorcu tada ukazana liječnička pomoć, a protiv počinitelja je podnesena kaznena prijava.