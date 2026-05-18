Modularna nastava za zdravstvene škole se odgađa: Objašnjeno zašto i do kada

Uvođenje modularne nastave u sektoru zdravstva odgodit će se do školske godine 2027./2028. zbog složene pripreme kurikula za regulirane profesije, izmjena zakona te dodatne pripreme nastavnika i materijala, rečeno je u ponedjeljak u Ministarstvu obrazovanja znanosti i mladih.

Ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Mile Živčić rekao je da modularna nastava ima drugačiji pristup nego do sada kad je strukovno obrazovanje bilo u pitanju.

Pojasnio je da su novi kurikuli zamišljeni tako da se maksimalno ujednače standardi i općeobrazovni dio za sve kvalifikacije iste razine, čime se učenicima omogućuje lakša promjena kvalifikacija unutar i između sektora.

Uvođenje modularne nastave u zdravstvu složenije

Živčić je istaknuo da je uvođenje modularne nastave u zdravstvu složenije nego u drugim sektorima jer se radi o reguliranim profesijama, poput medicinskih sestara, farmaceutskih i fizioterapeutskih tehničara. Prije izrade kurikula potrebno je proći niz postupaka, uključujući izradu i odobravanje standarda zanimanja i kvalifikacija, u što su uključena Ministarstvo rada i Ministarstvo zdravstva.

"Pokazalo se zapravo da to u ovom trenutku nije moguće i iz tog razloga predložili smo da se upis u sektor zdravstva odgodi za školsku godinu 2027./2028.", rekao je Živčić.

Naglasio je da sektor zdravstva obuhvaća osam kvalifikacija koje se provode u 41 srednjoj školi i uključuju oko 11.200 učenika, uz stalni rast interesa za upis u zdravstvene programe

Istaknuo je i da su na odgodu utjecale izmjene zakonskog okvira tijekom cijelog procesa reforme. Promjene vezane uz pripravnički staž i stručne ispite zahtijevale su dodatne dorade standarda zanimanja i kvalifikacija te njihovo ponovno usklađivanje s novim kurikulima.

Također, dodatni razlog za odgodu je i činjenica da još nisu pripremljeni svi digitalni obrazovni materijali ni provedena specifična edukacija nastavnika potrebna za nove kurikule.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić podržala je odgodu primjene modularne nastave u zdravstvu, istaknuvši kako je za ishode liječenja pacijenata iznimno važno da zdravstveni djelatnici budu ispravno educirani.

Kao ključne razloge odgode navela je izmjene zakonskog okvira, činjenicu da je riječ o reguliranim profesijama te potrebu prilagodbe kompetencija suvremenom zdravstvenom sustavu.

"Zbog napretka dijagnostike i terapijskih mogućnosti došli smo i do mijenjanja paradigme sudjelovanja u samom procesu liječenja", rekla je Hrstić te dodala da zdravstveni djelatnici danas imaju sve značajniju ulogu u dijagnostici i liječenju.

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs kazao je da je tu riječ o izrazito odgovornoj i osjetljivoj pripremi školskih programa u zdravstvu te da Ministarstvo želi osigurati najvišu moguću kvalitetu strukovnog obrazovanja.

Istaknuo je da su u regionalnim centrima kompetentnosti u zdravstvu postignuti visoki standardi obrazovanja budućih zdravstvenih djelatnika.

"Ideja i težnja nam je da imamo što kvalitetnije obrazovne materijale i da proizvodimo kompetentne mlade ljude", rekao je Fuchs.