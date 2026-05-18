SAD-u predan novi iranski mirovni prijedlog: "Nemamo puno vremena"

Pakistan, koji posreduje u mirovnim pregovorima, podijelio je sa Sjedinjenim Državama revidirani prijedlog Irana za okončanje rata na Bliskom istoku, rekao je pakistanski izvor za Reuters u ponedjeljak, upozorivši da strane "nemaju puno vremena" za smanjenje razlika.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei kasnije je potvrdio da su "stavovi Teherana preko Pakistana preneseni američkoj strani", ali nije iznio detalje.

Na snazi je krhko primirje nakon šest tjedana rata koji je uslijedio nakon američko-izraelskih zračnih udara na Iran, no pregovori uz posredovanje Pakistana zapeli su, a američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je "primirje na aparatima".

Pakistanski izvor nije otkrio detalje revidiranog prijedloga. Na pitanje hoće li trebati vremena približavanje stavova, izvor je rekao da strane "stalno pomiču ciljeve", dodavši: "Nemamo puno vremena".

Zastoj u mirovnim naporima između Irana i SAD-a

Washington je pozvao Teheran da ukine svoj nuklearni program i prekine blokadu Hormuškog tjesnaca, kroz koji inače prolazi petina svjetske opskrbe naftom i ukapljenim prirodnim plinom. Iran zauzvrat traži odštetu za ratnu štetu, ukidanje američke blokade iranskih luka i prekid sukoba na svim bojištima, uključujući Libanon.

Trump je tijekom vikenda na društvenoj mreži Truth Social napisao da Iranu "sat otkucava" te dodao da "moraju brzo djelovati ili od njih neće ostati ništa".

Prema pisanju Axiosa, Trump bi se u utorak trebao sastati s vodećim savjetnicima za nacionalnu sigurnost kako bi razgovarali o mogućnostima nastavka vojne akcije. Baghaei je rekao da je Teheran spreman na sve scenarije.

"Što se tiče njihovih prijetnji, budite sigurni da vrlo dobro znamo kako primjereno odgovoriti i na najmanju pogrešku suprotne strane", rekao je na tjednoj televizijskoj konferenciji za medije.

Napetosti ne prestaju

Iako su sukobi smanjeni otkako je primirje stupilo na snagu u travnju, iz Irana su prema zemljama Perzijskog zaljeva u kojima se nalaze američke vojne baze lansirani dronovi. Jedan napad dronom izazvao je požar u nuklearnoj elektrani u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, dok je Saudijska Arabija izvijestila da je presrela tri drona, piše Reuters.

Iran je pojačao napade na UAE nakon što je Trump najavio pomorsku misiju za pokušaj otvaranja Hormuškog tjesnaca, koju je suspendirao nakon 48 sati. Svjetska tržišta dionica pala su u ponedjeljak jer su novi napadi dronovima podigli cijene nafte i prinose na obveznice, povećavajući strah od inflacije.

Trump, kojeg u studenom čekaju izbori na polovici mandata i politički rizici za Republikansku stranku, prošli je tjedan razgovarao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, ali nije dobio naznake da će Kina pomoći u rješavanju sukoba. Poremećaji u prometu kroz Hormuški tjesnac izazvali su najveću naftnu krizu u povijesti, podigavši cijene sirove nafte za 50 posto ili više.