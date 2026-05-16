Propala velika diplomatska misija u Kini, a Trumpova šokantna izjava o novcu građana užarila Ameriku

Diplomatski napori administracije Donalda Trumpa da okonča rat s Iranom službeno su zapeli u slijepoj ulici. Svi pogledi dužnosnika u Washingtonu bili su uprti u predsjednikov posjet Kini - naciji koja održava bliske odnose s Teheranom - nadajući se da bi Peking mogao posredovati u velikom preokretu. No, Trump je u petak sletio na američko tlo bez ikakvog opipljivog napretka.

Tijekom leta natrag u Washington na zrakoplovu Air Force One, Trump je novinarima pokušao prikazati situaciju stabilnom, tvrdeći da mu je kineski čelnik Xi Jinping prenio kako želi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca te da se slaže da Iran ne smije razviti nuklearno oružje. Međutim, analitičari odmah ističu kako je riječ o starim, već više puta ponovljenim stavovima Kine.

U intervjuu za Fox News, koji je vodio Bret Baier, Trump je o svom kineskom kolegi prilično hladno izjavio:

"On bi želio vidjeti kraj tome. Želio bi pomoći. Ako želi pomoći, to je sjajno. Ali mi ne trebamo pomoć."

S obzirom na to da Kina nije ponudila nikakvo novo rješenje, Trump se sada suočava s teškom odlukom: lansirati novi val vojnih udara na Iran ili nastaviti s "zaglavljenom" diplomacijom. Sukob traje znatno dulje od prvotno prognoziranih šest tjedana, a Teheran odbija popustiti u svojim uvjetima otkako je u travnju proglašeno privremeno primirje, piše CNN.

"To be continued!" – Raskol u administraciji oko idućeg poteza

Koliko je situacija napeta i nepredvidljiva, dokazuje i Trumpova objava na platformi Truth Social, u kojoj je poručio da se njegova vojna kampanja protiv Irana "nastavlja!"

Unutar same američke administracije traju ozbiljne podjele oko toga što učiniti:

Pentagon i vojni vrh: Zagovaraju agresivniji pristup, uključujući precizne, ciljane zračne udare, nadajući se da će tako prisiliti Iran na kompromis.

Diplomatsko krilo: Smatra da se treba fokusirati na pregovore i ekonomski pritisak.

Sam Trump je dosad naginjao diplomaciji, no njegovo strpljenje je pri kraju. Pokazao je to i grubim odbacivanjem posljednjeg iranskog prijedloga. Novinarima je na Air Force One-u slikovito opisao kako pregovara:

"Pa, pogledao sam to i ako mi se ne svidi prva rečenica, jednostavno je bacim u smeće."

S druge strane, potpredsjednik JD Vance javno pokušava smiriti strasti i pokazati samopouzdanje, ističući da je u stalnom kontaktu s glavnim diplomatima koje je Trump zadužio za Iran - Jaredom Kushnerom i Steveom Witkoffom. "Mislim da postižemo napredak. Temeljno je pitanje postižemo li dovoljno napretka da zadovoljimo predsjednikovu crvenu liniju", izjavio je Vance.

Šokantna izjava o džepovima građana: "Ne mislim ni na koga!"

Ono što je najviše uzburkalo američku javnost i medije jest Trumpovo potpuno ignoriranje domaćih ekonomskih problema koje je ovaj rat uzrokovao. Na izravno novinarsko pitanje koliko ga ekonomska zabrinutost građana motivira da postigne mirovni sporazum, Trump je ispalio rečenicu koja je šokirala mnoge:

"Ne razmišljam o financijskoj situaciji Amerikanaca. Ne razmišljam ni o kome. Razmišljam samo o jednoj stvari: Ne smijemo dopustiti Iranu da ima nuklearno oružje. To je sve. To je jedina stvar koja me motivira."

Kada ga je novinar Fox Newsa pritisnuo oko te izjave, Trump je hladnokrvno uzvratio: "To je savršena izjava. Ponovio bih je opet."

Unatoč predsjednikovu umanjivanju domaće krize, unutar republikanskih redova vlada ozbiljna panika. Približavaju se ključni međuizbori za Kongres (midterms), a rat na Bliskom istoku uzeo je golem danak Trumpovu rejtingu jer birači osjećaju snažan ekonomski pritisak.

Situacija na terenu za prosječnog Amerikanca izgleda alarmantno:

Cijene goriva: Prosječna cijena galona goriva premašila je 4,50 dolara, a na nekim mjestima dostiže i 5 dolara. Dokle god Iran drži blokiran Hormuški tjesnac – ključnu pomorsku rutu za naftu – cijene će rasti.

Inflacija i plaće: Inflacija raste zabrinjavajućom brzinom i u travnju je prvi put u posljednje tri godine u potpunosti nadmašila rast radničkih plaća.

Pritisak Wall Streeta: Korporativni lideri i moćni izvršni direktori s Wall Streeta iza kulisa vrše golem pritisak na Bijelu kuću. Njihova poruka Trumpovim savjetnicima je kratka i jasna: "Samo požurite i završite taj rat."

"Kada se vozim ulicom i vidim gorivo od 5 dolara, to me plaši nasmrt", priznao je anonimno jedan od Trumpovih bliskih savjetnika, zaključivši kako ova situacija ne može još dugo trajati: "Milom ili silom, morat će otvoriti taj tjesnac - jednostavno moraju."