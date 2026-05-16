Pentagon razradio tajne scenarije za Iran: "Stotine specijalaca već su na Bliskom istoku"

Administracija Donalda Trumpa priprema planove za moguće nove vojne udare na Iran dok rastu napetosti oko pregovora s Teheranom.

Donald Trump još nije donio konačnu odluku, ali njegovi suradnici već razrađuju scenarije za nastavak vojne operacije. New York Times piše da Pentagon i američki saveznici pripremaju opcije za novu eskalaciju sukoba ako propadnu pokušaji diplomatskog dogovora s Iranom.

Trump se u petak vratio iz Kine, gdje je s kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom razgovarao i o Iranu. Kina je jedan od ključnih saveznika Teherana i uvelike ovisi o nafti i plinu koji prolaze Hormuškim tjesnacem.

Trump je novinarima u zrakoplovu Air Force One rekao da mu najnovija iranska mirovna ponuda nije prihvatljiva. "Pročitao sam je i čim mi se ne svidi prva rečenica, odbacim je", rekao je Trump.

Prema pisanju New York Timesa, američki dužnosnici pokušavaju postići kompromis koji bi doveo do ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca i omogućio Trumpu da sukob predstavi kao uspjeh.

Istodobno Pentagon priprema mogućnost nastavka operacije koja je privremeno zaustavljena nakon prekida vatre prošlog mjeseca.

Američki ministar obrane Pete Hegseth rekao je u Kongresu da SAD ima spremne planove za eskalaciju sukoba ako to bude potrebno. "Imamo plan za eskalaciju ako bude nužno", rekao je Hegseth.

Dvojica bliskoistočnih dužnosnika rekla su za New York Times da SAD i Izrael provode intenzivne pripreme za mogući nastavak napada na Iran već idućeg tjedna.

Trump je prije odlaska u Kinu poručio da Iran ima samo dvije mogućnosti. "Ili će postići dogovor ili će biti uništeni. U svakom slučaju, mi pobjeđujemo", rekao je.

Među opcijama koje razmatra američka administracija nalaze se novi zračni napadi na iranske vojne i infrastrukturne ciljeve.

Američki dužnosnici navode i mogućnost slanja specijalnih postrojbi na teren kako bi pokušale preuzeti nuklearni materijal skriven duboko pod zemljom. Nekoliko stotina pripadnika specijalnih snaga stiglo je na Bliski istok još u ožujku upravo kako bi Trump imao i tu opciju na raspolaganju.

Takva operacija bila bi usmjerena na visoko obogaćeni uran u nuklearnom postrojenju Isfahan, ali bi zahtijevala i tisuće dodatnih vojnika koji bi osiguravali područje.

Američki vojni dužnosnici priznaju da bi takav scenarij nosio velik rizik od velikih gubitaka. Iran je u međuvremenu poručio da je spreman za mogući nastavak sukoba.

"Naše oružane snage spremne su odgovoriti na svaku agresiju", poručio je predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf.

Svaki novi napad na Iran vjerojatno bi značio nastavak sukoba prekinutog primirjem početkom travnja.