Ukoro počinju prijave za upis u srednje škole: Prvi put se uvode i nova strukovna zanimanja

Za upis u srednju školu u školskoj godini 2026./27. planira se više od 47 tisuća slobodnih mjesta u nešto više od 2000 razrednih odjela, a početak prijava bit će 1. lipnja, istaknuto je u ponedjeljak u odluci o upisu u srednje škole za koju je MZOM otvorilo javno savjetovanje.

Ove školske godine osmi razred završava 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego prošle godine, a u odnosu na prethodnu školsku godinu planirano je 558 slobodnih mjesta i 20 razrednih odjela manje, naglasila je načelnica Sektora za srednjoškolski odgoj i obrazovanje odraslih Ivana Pilko Čunčić.

Najviše mjesta predviđeno je za četverogodišnje strukovne programe, ukupno 18.545, dok je za gimnazijske programe planirano 11.225 mjesta. U trogodišnjim strukovnim programima predviđeno je 11.471 mjesto, a za program medicinske sestre odnosno medicinskog tehničara opće njege 1246 mjesta u devet razrednih odjela.

Za programe prilagođenog i posebnog obrazovanja za učenike s teškoćama predviđeno je 850 mjesta, dok je za glazbene i plesne škole planirano 1387 mjesta.

U vjerskim školama planirano je 957 mjesta u 41 razrednom odjelu, a u privatnim školama 1788 mjesta u 87 razrednih odjela.

Prijave u Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole (NISPUSŠ) počinju 1. lipnja

Za učenike s teškoćama prijave obrazovnih programa trajat će od 1. do 12. lipnja, dok će se dodatne provjere provoditi od 15. do 17. lipnja, nakon čega će biti objavljene konačne ljestvice poretka.

Učenici sportaši također će prijave započeti 1. lipnja, a nacionalni sportski savezi objavit će konačne rang-liste prema kriterijima sportske uspješnosti.

Za ostale učenike prijava programa obrazovanja trajat će od 24. lipnja do 3. srpnja, dok će prijave programa koji zahtijevaju dodatne provjere biti moguće od 24. do 26. lipnja. Okvirni broj slobodnih mjesta za jesenski upisni rok bit će objavljen 13. srpnja, a službena objava slobodnih mjesta 10. kolovoza.

Pilko Čunčić je najavila kako će od 1. lipnja biti pokrenut Viber kanal za učenike i roditelje s najvažnijim informacijama o upisima, a svi učenici na svom će korisničkom sučelju imati personalizirani hodogram s ključnim datumima.

Učenici s teškoćama moći će samostalno mijenjati prioritete i prijavljene obrazovne programe, a svi dokumenti potrebni za upis moći će se učitavati izravno kroz aplikaciju, bez slanja elektroničkom poštom ili dolaska u školu. Za učenike strance bit će dostupni i hodogrami na engleskom jeziku.

Od školske godine 2026./2027. prvi put se uvode i nova strukovna zanimanja, među kojima su kućni majstor-domar, skladištar u logistici, drvno-ekološki tehničar, arborist, tehničar prometne logistike, arhivski tehničar te tehničar za inteligentne transportne sustave u cestovnom prometu.

Prijave za učeničke domove također će se provoditi elektronički putem Informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom (ISPUUD). Početak prijava predviđen je za 29. lipnja, prijava odabranih domova trajat će od 7. do 13. srpnja, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 14. srpnja, zaključila je.