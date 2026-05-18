Vlasnici kućnih ljubimaca mogu uštedjeti stotine eura: Provjerite imate li i vi pravo

Sve više hrvatskih gradova i općina tijekom 2026. godine uvodi programe besplatnog ili subvencioniranog mikročipiranja, sterilizacije, kastracije i cijepljenja pasa kako bi smanjili broj napuštenih životinja i potaknuli odgovorno ponašanje vlasnika kućnih ljubimaca.

Najizdašniji program trenutno ima Grad Knin, koji građanima u potpunosti financira mikročipiranje, sterilizaciju ili kastraciju te cijepljenje pasa. Pravo na besplatne usluge imaju vlasnici pasa s prebivalištem na području grada, a zahtjevi se mogu podnositi do 30. lipnja ove godine.

Grad Zagreb i ove godine nastavlja program subvencionirane sterilizacije i kastracije vlasničkih pasa. Grad sufinancira zahvate s 75 eura za ženke i 50 eura za mužjake, dok psi moraju biti mikročipirani i cijepljeni protiv bjesnoće kako bi vlasnici ostvarili pravo na subvenciju.

Sličan model provodi i Samobor, koji financira ili sufinancira mikročipiranje, sterilizaciju i kastraciju pasa i mačaka. Posebne pogodnosti imaju umirovljenici, nezaposleni, osobe s invaliditetom i hrvatski branitelji, kojima Grad može pokriti i puni trošak zahvata.

Sve nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, umirovljenici i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata mogu tako besplatno označiti pse mikročipom ili obaviti kastraciju, odnosno sterilizaciju svojih pasa i mačaka. Jedan vlasnik može zatražiti financiranje zahvata za jednu životinju po kućanstvu godišnje.

Vlasnici pasa i mačaka koji koriste potpuno financiranje od strane Grada Samobora dužni su prije zahvata dostaviti potrebnu dokumentaciju, uključujući zahtjev, potvrdu o prebivalištu na području grada te dokumente kojima dokazuju svoj status. Umirovljenici moraju dostaviti odrezak mirovine za prethodni mjesec, pri čemu ukupna primanja, uključujući domaću i inozemnu mirovinu, ne smiju prelaziti 500 eura. Nezaposleni moraju priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom dokazuju da su prijavljeni najmanje šest mjeseci i da ne primaju naknadu veću od 500 eura mjesečno. Osobe s invaliditetom trebaju dostaviti rješenje kojim se potvrđuje najmanje 80 posto invaliditeta, dok branitelji moraju dokazati status hrvatskog branitelja s najmanje 100 dana sudjelovanja u borbenom sektoru.

Široki spektar u Kutini

Svi ostali vlasnici kućnih ljubimaca mogu ostvariti pravo na sufinanciranje do 50 posto troška zahvata. Maksimalni iznosi subvencija iznose 13,50 eura za kastraciju mačka, 20 eura za kastraciju psa, 40 eura za sterilizaciju ženki pasa do 12 kilograma, 45 eura za sterilizaciju pasa od 13 do 21 kilogram te 50 eura za sterilizaciju pasa težih od 22 kilograma. Za sterilizaciju mačaka subvencija iznosi 20 eura, a ostatak troška snosi vlasnik životinje.

Kutina također sudjeluje u programu pomoći vlasnicima kućnih ljubimaca. Grad tijekom ove godine sufinancira sterilizaciju i kastraciju pasa i mačaka, a subvencije dosežu do 55 eura za ženke pasa i 40 eura za mužjake.

Ivanić-Grad među rijetkima je koji subvencionira širi spektar veterinarskih usluga. Grad sufinancira sterilizaciju, kastraciju, cijepljenje i čipiranje pasa i mačaka, uz uvjet da su životinje prethodno mikročipirane. Punoljetna osoba može ostvariti pravo na sufinanciranje za maksimalno tri životinje tijekom 2026. godine.

Program subvencionirane sterilizacije i kastracije provodi i Garešnica, gdje Grad građanima pokriva dio troškova zahvata za pse i mačke tijekom cijele ove godine.

Osim navedenih gradova, slične programe sufinanciranja sterilizacije i kastracije pasa tijekom 2026. provode i brojne druge lokalne samouprave diljem Hrvatske, a uvjeti ovise o mjestu prebivališta, registraciji psa i raspoloživim proračunskim sredstvima.