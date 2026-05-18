AUDIO Na sudu pustili snimku Smažilova poziva nakon Mihaeline smrti: "Ne diše..."

Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo studentice Mihaele Berak.

Preslušavane su snimke njegova poziva hitnim službama u kobnoj noći, kada je tražio Hitnu pomoć i tvrdio da se djevojka na njegovoj adresi sama ustrijelila njegovim službenim pištoljem.

To je posebno potresno bilo slušati njezinim roditeljima. Smažilu se sudi ponovno nakon što je nepravomoćna presuda, kojom je osuđen na 18 godina zatvora, ukinuta.

Na snimci se čuje kako operater pita Smažila diše li djevojka. "Ne diše", odgovorio je Smažil.

"Ajde, budite sad prisebni. Je l' tko još kod Vas tamo prisutan?" pitao je operater.

"Nema nitko", odgovorio je bivši policajac.

"On je u toj prvoj prijavi, znači u toj dojavi naveo da se žrtva, da se pokojna Mihaela Berak upucala sama. To je bio dio njegove obrane, no kasnije se predomislio i promijenio svoju obranu", poručio je Davor Ćavar, odvjetnik obitelji Berak.

"Prvi iskaz u policiji je bio ovakav kakav je u postupku, znači u potpunosti je priznao učin tog djela", rekao je Dražen Srb, odvjetnik optuženog.