Milijuni dokumenata otkrili veze predatora i elite. Spominju se dobro poznata imena: "Kada je najluđa zabava?"

Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je milijune novih dokumenata povezanih s Jeffreyjem Epsteinom.

Dokumenti su objavljeni šest tjedana nakon što je Ministarstvo propustilo rok predviđen zakonom koji je potpisao američki predsjednik Donald Trump, a kojim je naloženo da svi dokumenti povezani s Epsteinom budu dostupni javnosti. Javno je objavljeno oko tri milijuna stranica, 180.000 fotografija i 2000 videosnimki.

"Današnja objava označava kraj vrlo opsežnog procesa identifikacije i pregleda dokumenata kako bi se osigurala transparentnost prema američkoj javnosti i poštivanje zakona", izjavio je zamjenik državnog odvjetnika Todd Blanche.

Među objavljenim materijalima nalaze se detalji o Epsteinovu boravku u zatvoru, uključujući psihološko izvješće, kao i dokumenti o njegovoj smrti tijekom izdržavanja kazne. Objavljeni su i istražni zapisi o Ghislaine Maxwell, Epsteinovoj suradnici koja je osuđena zbog pomaganja u trgovini maloljetnim djevojkama.

Umro dok je čekao suđenje

Dokumenti uključuju i mailove između Epsteina i niza javno poznatih osoba. Velik dio mailova i dokumenata star je više od deset godina. Epstein je 2008. godine na Floridi osuđen zbog traženja seksualnih usluga od 14-godišnje djevojčice nakon kontroverznog sporazuma s tužiteljstvom.

Umro je u kolovozu 2019. godine u zatvoru, dok je čekao suđenje u velikom slučaju seksualne trgovine ljudima. Objavljeni dokumenti dodatno rasvjetljavaju bliske veze s britanskom elitom.

Među njima su i e-mailovi između Epsteina i osobe nazvane "The Duke", za koju se vjeruje da je Andrew Mountbatten-Windsor, u kojima se raspravlja o večeri u Buckinghamskoj palači. U drugoj poruci Epstein nudi da "The Dukea" upozna s 26-godišnjom Ruskinjom.

E-mailovi su potpisani slovom "A", a potpis nalikuje na "HRH Duke of York KG". Razmijenjeni su u kolovozu 2010. godine, dvije godine nakon što je Epstein priznao krivnju zbog traženja seksualnih usluga od maloljetnice. U samim porukama nema naznaka nezakonitog ponašanja.

Bivši vojvoda od Yorka već je godinama pod povećalom javnosti zbog prijateljstva s Epsteinom te je više puta negirao bilo kakvu krivnju. Neki e-mailovi u objavljenim dokumentima razmijenjeni su između Epsteina i Sarah Ferguson, Andrewove bivše supruge.

U jednoj poruci od 4. travnja 2009. godine Ferguson piše da će boraviti u Palm Beachu i da bi voljela popiti čaj. U nastavku poruke raspravlja o idejama za svoju tvrtku. Epsteina naziva "moj dragi, spektakularni i posebni prijatelj Jeffrey", opisuje ga kao "legendu" i dodaje: "Jako sam ponosna na tebe". U vrijeme razmjene te poruke Epstein je još bio u kućnom pritvoru zbog presude iz 2008. godine.

Drugi e-mailovi pokazuju da je Epstein 2009. godine poslao deset tisuća dolara suprugu lorda Petera Mandelsona, Reinaldu Avili da Silvi.

U poruci upućenoj Epsteinu, da Silva navodi troškove tečaja osteopatije, dostavlja bankovne podatke i zahvaljuje mu na "svemu u čemu mi možete pomoći". Epstein nekoliko sati kasnije odgovara da će poslati novac, a da Silva mu se sljedeći dan zahvaljuje. Da Silva se s Mandelsonom vjenčao 2023. godine.

U drugoj skupini poruka lord Mandelson traži da odsjedne u jednoj od Epsteinovih nekretnina. Ti e-mailovi datirani su 16. lipnja 2009. godine, u razdoblju kada je Epstein služio zatvorsku kaznu zbog traženja prostitucije od osobe mlađe od 18 godina. Tijekom većeg dijela kazne bilo mu je dopušteno da danju radi iz ureda, dok se navečer vraćao u zatvor.

U prosincu 2024. godine lord Mandelson imenovan je britanskim veleposlanikom u SAD-u, no manje od godinu dana kasnije smijenjen je nakon što je otkriveno da je Epsteinu slao poruke podrške nakon presude. Mandelson je više puta izjavio da žali zbog prijateljstva s Epsteinom, koje je već dugo poznato javnosti, te da nikada nije svjedočio nezakonitostima i da je "nasjeo na njegove laži".

Trump poriče povezanost sa zločinima

Američki predsjednik spominje se stotinama puta u novoobjavljenim dokumentima. Trump je ranije bio u prijateljskim odnosima s Epsteinom, no tvrdi da su se razišli prije mnogo godina te negira da je znao za njegova kaznena djela.

Trump poriče bilo kakvu povezanost s Epsteinovim zločinima i nije optužen ni za jedno kazneno djelo od strane Epsteinovih žrtava. Na upit o najnovijim optužbama, i Bijela kuća i Ministarstvo pravosuđa pozvali su se na izjavu objavljenu uz nove dokumente.

"Neki dokumenti sadrže neistinite i senzacionalističke tvrdnje protiv predsjednika Trumpa, koje su FBI-ju dostavljene neposredno prije izbora 2020. godine", priopćilo je Ministarstvo pravosuđa SAD-a. "Jasno poručujemo da su te tvrdnje neutemeljene i lažne te bi, da imaju i najmanju vjerodostojnost, već bile iskorištene protiv predsjednika Trumpa."

Pronađene poruke s Muskom

Dokumenti uključuju i e-mailove između Epsteina i tehnološkog milijardera Elona Muska. Musk, koji nije optužen ni za kakvo nezakonito ponašanje u ovom slučaju, ranije je izjavio da ga je Epstein pozvao na svoj otok, ali da je poziv odbio.

Novi e-mailovi pokazuju da je Musk u više navrata razgovarao o mogućem putovanju, uključujući i planirani posjet 2012. godine, kada je Epsteina pitao: "Koji dan/noć bi bila najluđa zabava na tvom otoku?"

U porukama iz studenoga 2012. Epstein pita koliko bi ljudi Musk trebao prevesti helikopterom do otoka, na što Musk odgovara da bi to bili samo on i njegova tadašnja supruga Talulah Riley. U božićnoj poruci iz 2012. Musk pita Epsteina planira li kakve zabave jer se želi "opustiti".

U još jednoj razmjeni poruka s kraja 2013. godine Musk i Epstein raspravljaju o posjetu otoku i dogovaraju logistiku i termine. Nema dokaza da je Musk ikada doista otputovao na Epsteinov otok.

Glasnogovornik suosnivača Microsofta Billa Gatesa reagirao je na tvrdnje iz najnovijih Epsteinovih dokumenata, uključujući navode da je Gates navodno dobio spolno prenosivu bolest, nazvavši ih "apsolutno apsurdnima i potpuno lažnima".

Dvije poruke od 18. srpnja 2013. godine, za koje se čini da ih je sastavio Epstein, ali nije jasno jesu li ikada poslane, također se nalaze među dokumentima. Obje su poslane s Epsteinove e-mail adrese i vraćene na istu adresu, bez vidljivog Gatesova računa, a nisu ni potpisane.

"Tvrdnje dokazanog, ogorčenog lažljivca"

Jedna poruka oblikovana je kao pismo ostavke u Zakladi Bill i Melinda Gates te sadrži pritužbe na potrebu nabave lijekova za Gatesa "kako bi se nosio s posljedicama seksa s ruskim djevojkama".

Druga poruka, koja započinje s "dragi Bill", sadrži prigovore zbog prekida prijateljstva i dodatne tvrdnje o navodnom pokušaju prikrivanja spolno prenosive infekcije, uključujući i od njegove tadašnje supruge Melinde.

"Ove tvrdnje koje dolaze od dokazanog, ogorčenog lažljivca apsolutno su apsurdne i potpuno lažne. Jedino što ovi dokumenti pokazuju jest Epsteinova frustracija zbog toga što nije imao kontinuirani odnos s Gatesom i do koje je mjere bio spreman ići kako bi ga kompromitirao i ocrnio", poručio je Gatesov glasnogovornik za BBC.

Demokrati i dalje tvrde da je Ministarstvo neopravdano zadržalo velik broj dokumenata o Epsteinu.